Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Interior de la Bolsa de Madrid. Efe

Los bancos centrales ponen a prueba la resistencia de unas Bolsas en máximos

Los inversores se enfrentan estos días a las reuniones de la Fed, del BCE y a una avalancha de resultados que serán clave para pinchar o engordar la burbuja de euforia en el mercado

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 28 de octubre 2025, 15:48

Comenta

Nuevo acelerón para las bolsas o, por el contrario, la excusa perfecta para recoger beneficios. Los inversores se juegan en las próximas dos jornadas continuar ... el rally que ha llevado a buena parte de las Bolsas mundiales a máximos históricos, con el Ibex-35 en el entorno de los 16.000 puntos a los que no se había acercado desde 2007.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: Â«He necesitado 20 minutos para empezar mi claseÂ»
  5. 5 Fallece José Manuel Ochotorena
  6. 6 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  7. 7

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  8. 8

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  9. 9

    Osakidetza adelanta la vacunación contra la gripe en Bizkaia y Gipuzkoa
  10. 10 Un oso merodea por el valle de Roncal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los bancos centrales ponen a prueba la resistencia de unas Bolsas en máximos

Los bancos centrales ponen a prueba la resistencia de unas Bolsas en máximos