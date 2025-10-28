Los bancos centrales ponen a prueba la resistencia de unas Bolsas en máximos

Nuevo acelerón para las bolsas o, por el contrario, la excusa perfecta para recoger beneficios. Los inversores se juegan en las próximas dos jornadas continuar ... el rally que ha llevado a buena parte de las Bolsas mundiales a máximos históricos, con el Ibex-35 en el entorno de los 16.000 puntos a los que no se había acercado desde 2007.

La avalancha de referencias que se avecina amenaza con hacer claudicar a los más optimistas y pinchar la burbuja de la euforia inversora en apenas 48 horas, en las que los bancos centrales serán los absolutos protagonistas. La Reserva Federal de EE UU decidirá este miércoles, según anticipa el mercado, una nueva bajada de los tipos de interés, con lo que la clave estará en el mensaje que su presidente, Jerome Powell, transmita al mercado después de la reunión, donde podría dar pistas sobre sus próximos movimientos. «Los inversores ahora descuentan una probabilidad del 99% de que la Fed flexibilice la política en 25 pb en cada una de sus dos últimas reuniones de 2025», señala la gestora Muzinich&Co.

«En 2026 será diferente, se debatirá intensamente sobre la posibilidad de que se produzcan nuevas presiones inflacionistas a medida que el efecto de los aranceles se transmita a lo largo de la cadena de suministro hasta el consumidor final, se intensifiquen los estímulos fiscales y la desregulación, el punto de equilibrio del empleo no agrícola pueda caer por debajo de cero y un presidente de la Fed favorable a MAGA y deseoso de reducir los rendimientos reales asuma el cargo», advierten desde Carmignac.

Los inversores apenas habrán digerido las palabras de Powell cuando tendrán que enfrentarse, el jueves, a la reunión del Banco Central Europeo (BCE). «Nuestro escenario base es que el BCE mantenga los tipos sin cambios durante el resto de 2025 y 2026. Sin embargo, los riesgos se inclinan hacia una mayor flexibilización», apuntan los analistas de Vanguard. «A diferencia de la Fed, es muy improbable que el BCE vuelva a bajar los tipos este año, ya que los últimos datos económicos han elevado aún más el listón para recortarlos. Los mercados están sopesando la posibilidad de un recorte en 2026, y ahora mismo los futuros asignan una probabilidad de en torno el 50% de que se produzca una nueva rebaja a mediados del año que viene», añaden los expertos de Ebury.

Tanto Powell en EE UU como Christine Lagarde en Europa serán extremadamente cuidadosos con sus mensajes al mercado, sobre todo con Wall Street y buena parte de Europa en máximos y con muchos inversores preparados ya para la recogida de beneficios.

Entre medias, estos operadores tendrán que lidiar con una ola de resultados empresariales, especialmente del sector tecnológico, que ha sido el que ha sostenido la subida vertical de los parqués globales en los últimos tiempos. «El sector tecnológico tiene las mayores expectativas de crecimiento de ganancias para el trimestre, con un 23,5%, junto con las mayores expectativas para 2026, de aproximadamente un 21%», apuntan los expertos de eToro. Cumplir con esa exigente previsión determinará el futuro inmediato de las cotizaciones de gigantes como Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon o Apple, que este martes entró en el club de los 4 billones de dólares de capitalización, al que hasta ahora solo pertenecían Nvidia y Microsof.