Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Todos los detalles de la gira de La Oreja de Van Gogh: fechas, sedes y precios
Panel informativo de la Bolsa de Madrid este viernes EP

La alerta por la banca regional de EE UU golpea a las Bolsas

Banco Santander e Indra retroceden un 4% en una sesión en la que el Ibex-35 resiste mejor que otros índices europeos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:10

Comenta

Un terremoto con epicentro en la banca regional de EE UU amenaza extender la crisis bursátil al resto de Bolsas. Un día después de que ... dos entidades, Zions Bancorp y Alliance Bancorp, revelasen problemas de impago de algunos préstamos, vinculados a fraudes, que tenían dos de sus prestatarios, el temor de los inversores sobre grandes entidades como Citigroup, Wells Fargo y JP Morgan están arrastrando este viernes a la banca europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  4. 4

    La víctima del presunto homicidio de Zarautz llevaba horas muerta cuando se dio el aviso
  5. 5

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  6. 6 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  7. 7

    La Ertzaintza abre una investigación interna por «posibles lesiones» a un joven en los altercados de Vitoria
  8. 8

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  9. 9 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  10. 10 Imanol Pradales recuerda la clave para hacer dinero: «Es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La alerta por la banca regional de EE UU golpea a las Bolsas

La alerta por la banca regional de EE UU golpea a las Bolsas