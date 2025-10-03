Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La energía ha sido el destino económico que más se ha reducido en Euskadi durante el mes de agosto. Europa Press

La actividad industrial de Gipuzkoa en agosto disminuye un 0,1% respecto a 2024

Es el territorio de Euskadi que menor reducción interanual ha registrado y evidencia la ralentización por la debilidad europea

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:55

La actividad industrial guipuzcoana ha disminuido un 0,1% en agosto respecto a 2024, confirmado la situación de estancamiento provocada por la debilidad industrial europea, ... sobre todo Alemania y Francia. Pese a esta reducción, es el territorio histórico de Euskadi que menor reducción porcentual ha registrado, según los datos publicados por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) este viernes.

