La actividad industrial de Gipuzkoa en agosto disminuye un 0,1% respecto a 2024

La actividad industrial guipuzcoana ha disminuido un 0,1% en agosto respecto a 2024, confirmado la situación de estancamiento provocada por la debilidad industrial europea, ... sobre todo Alemania y Francia. Pese a esta reducción, es el territorio histórico de Euskadi que menor reducción porcentual ha registrado, según los datos publicados por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) este viernes.

El índice general de la Comunidad Autonóma Vasca (CAV) arroja una caída productiva interanual del 1,8%. Una bajada supeditada por el descenso de la actividad en Bizkaia y Álava, con tasas interanuales negativas del 3% y del 2,4%, respectivamente.

Gipuzkoa también ha sido el territorio histórico que mejores datos desestacionalizados refleja, habiendo aumentado su producción industrial en un 1,6% en comparación con el mes anterior. Este porcentaje, en el conjunto del País Vasco, ha crecido ligeramente en una décima. Los peores datos intermensuales los asume Bizkaia, cuya actividad se ha reducido en un 1,6%, seguido por el ligero aumento del 0,5% de Álava.

En cuanto a los datos acumulados desde enero, Gipuzkoa ha vuelto a experimentar los mejores resultados (-0,1%) en comparación con el resto de territorios. El índice general en Euskadi ha disminuido un 1,1%, aunque en este caso los registros de Álava son peores que los de Bizkaia (-3,2% frente a -1,1%, respectivamente).

Distribución por destino económico

Teniendo en cuenta la distribución por destino económico en Euskadi, la categoría con peores resultados ha sido el de la energía, donde se incluye el refino de petróleo y la producción y suministro de energía eléctrica, con una contracción del 5,4% respecto a agosto del año pasado.

El siguiente ámbito con peores resultados interanuales ha sido los bienes de consumo, donde la caída es del 2%. Esta caída se debe fundamentalmente al comportamiento de los bienes de consumo no duradero (actividades de procesado y conservación de alimentos, entre otros), cuya producción se ha reducido en un 3,8 %. Por otro lado, los bienes de consumo duradero (que incluye ámbitos como la fabricación de muebles y aparatos domésticos), ha ascendido un 7,6% en el octavo mes del año con respecto al mismo mes de 2024, suponiendo la única parte del tejido industrial con datos positivos de toda la CAV.

Otros destinos económicos con resultados negativos en el último año son los bienes de equipo o los bienes intermedios, con caídas porcentuales del 1,7% y del 0,4%, de manera respectiva.