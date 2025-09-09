Medio millón en ayudas para la flota vasca tras la peor costera de verdel en diez años El Gobierno Vasco subraya la gravedad de la situación y defiende medidas urgentes para armadores y tripulantes, tras la caída de capturas a niveles mínimos en la última década

Mikel Calvo Martes, 9 de septiembre 2025, 12:48

El Gobierno Vasco destinará 466.950 euros en ayudas directas para compensar a la flota tras la peor costera de verdel registrada en los últimos diez años, una campaña que ha dejado a los pescadores en una situación crítica. Según ha explicado este martes la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, este año se han consumido apenas 529.239 kilos de la cuota total asignada, que ascendía a 3,8 millones de kilos, lo que implica que más de 3,2 millones de kilos de caballa quedaron sin pescar.

La caída es especialmente brusca si se compara con años anteriores, ya de por sí en retroceso: en 2023 la flota alcanzó 2,1 millones de kilos, y en 2024 las capturas bajaron a 1,1 millones. En 2025, el desplome ha sido histórico, confirmando la peor campaña de la última década.

Con un precio medio en lonja situado entre 1,80 y 2 euros por kilo, de haberse alcanzado al menos la mitad de la cuota (1,9 millones de kilos), los ingresos hubieran rondado los 3,6 millones de euros. Finalmente, las ventas apenas superaron un millón de euros, muy lejos de lo previsto.

El paquete de ayudas aprobado se dirige a empresas pesqueras que emplean artes distintas al arrastre y al cerco, con el objetivo de compensar las pérdidas económicas de armadores y tripulantes afectadas por esta costera excepcionalmente negativa.

Barredo subrayó el carácter «excepcional» de la situación y defendió la urgencia de aplicar medidas coyunturales para minimizar el impacto del fracaso de la costera sobre un segmento ya vulnerable de la flota vasca.