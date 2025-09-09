Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las capturas de verdel han sido mínimas.

Medio millón en ayudas para la flota vasca tras la peor costera de verdel en diez años

El Gobierno Vasco subraya la gravedad de la situación y defiende medidas urgentes para armadores y tripulantes, tras la caída de capturas a niveles mínimos en la última década

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:48

El Gobierno Vasco destinará 466.950 euros en ayudas directas para compensar a la flota tras la peor costera de verdel registrada en los últimos diez años, una campaña que ha dejado a los pescadores en una situación crítica. Según ha explicado este martes la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, este año se han consumido apenas 529.239 kilos de la cuota total asignada, que ascendía a 3,8 millones de kilos, lo que implica que más de 3,2 millones de kilos de caballa quedaron sin pescar.

La caída es especialmente brusca si se compara con años anteriores, ya de por sí en retroceso: en 2023 la flota alcanzó 2,1 millones de kilos, y en 2024 las capturas bajaron a 1,1 millones. En 2025, el desplome ha sido histórico, confirmando la peor campaña de la última década.

Con un precio medio en lonja situado entre 1,80 y 2 euros por kilo, de haberse alcanzado al menos la mitad de la cuota (1,9 millones de kilos), los ingresos hubieran rondado los 3,6 millones de euros. Finalmente, las ventas apenas superaron un millón de euros, muy lejos de lo previsto.

El paquete de ayudas aprobado se dirige a empresas pesqueras que emplean artes distintas al arrastre y al cerco, con el objetivo de compensar las pérdidas económicas de armadores y tripulantes afectadas por esta costera excepcionalmente negativa.

Barredo subrayó el carácter «excepcional» de la situación y defendió la urgencia de aplicar medidas coyunturales para minimizar el impacto del fracaso de la costera sobre un segmento ya vulnerable de la flota vasca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  4. 4

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada Â«por errorÂ» en un servidor de una empresa de Israel
  5. 5 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  6. 6 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  7. 7

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  8. 8

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  9. 9 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  10. 10 La fiesta se impone a la tensión en el Alarde de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Medio millón en ayudas para la flota vasca tras la peor costera de verdel en diez años

Medio millón en ayudas para la flota vasca tras la peor costera de verdel en diez años