La máquina herramienta urge a Europa a «reactivar» sectores estratégicos para afrontar un escenario «endiablado»

Un «escenario endiablado». Así ha definido este miércoles el director general del clúster de la máquina-herramienta (AFM), Xabier Ortueta, el panorama económico actual durante ... la presentación de los resultados del pasado 2024 y las perspectivas para este presente ejercicio, evento previo a la Asamblea General que tendrá lugar este viernes en el Kursaal. «Estamos afrontando tiempos realmente convulsos en el panorama internacional, con Europa atravesando un momento de debilidad en sectores como el de la automoción. Este 2025 es complicado de interpretar, con una tendencia positiva para el inicio del año pero con un endiablado escenario al que nos debemos enfrentar. Europa debe reaccionar y reactivar planes de estimulo en sectores estratégicos (aeronáutico, energía, automoción y defensa) para reforzar la industria actual y la del futuro», ha asegurado el presidente del clúster que agrupa a 800 empresas, José Pérez.

A pesar de un panorama con muchos interrogantes, la máquina-herramienta cerró 2024 con una facturación (2.323,5 millones de euros) y unas exportaciones (1.749,5 millones) de récord. No obstante, la «enorme incertidumbre, la situación de algunos sectores y los múltiples conflictos de todo tipo ya han marcado una relevante caída en la captación de pedidos», ha manifestado Ortueta. En el análisis por subsectores, la AFM presenta un crecimiento en la facturación de la deformación tras varios ejercicios de débil actividad, mientras que en el arranque de este año crece ligeramente, con un comportamiento de pedidos que, aunque «errático, ha sido más robusto». Tanto las herramientas (+2,9%), como los componentes (+3,8%) cerraron 2024 con datos positivos. Los pedidos, no obstante, cayeron un 23%.

Los principales destinos de las ventas al exterior de la máquina-herramienta fueron México, EE UU, China, Alemania e Italia. A estos países les siguen Francia, Portugal, Turquía, India y el Reino Unido. Cabe destacar el caso de México, que, debido a «una serie de grandes instalaciones», por primera vez lidera las exportaciones de la AFM al duplicar la cifra registrada en 2023. India irrumpe con fuerza entre estos clientes, y puede «ofrecer oportunidades» a las empresas vascas de la máquina-herramienta.

El sector también ha defendido la conveniencia de establecer ahora planes de reactivación de la demanda industrial, «lo que habitualmente llamamos Plan Renove». El clúster de AFM ha apremiado a Europa a ser «más fuerte, lo que nos permitirá salir airosos de este atolladero tan enrevesado. Necesitamos que la UE asuma la dirección del contintente y lidere un proceso de reforzamiento de la industria, con un marco regulatorio que le permita competir en igualdad de condiciones», ha declarado el presidente del clúster de máquina-herramienta.

Acuerdo China-Estados Unidos

El reciente acuerdo alcanzado entre China y EE UU de postergar los aranceles insulfa «cierta esperanza» a la máquina-herramienta. «Si no se llega a un acuerdo podría haber un impacto relevante, puesto que Estados Unidos es uno de nuestros principales clientes. No obstante, el país liderado por Trump no se puede desarrollar sin la máquina-herramienta. Vemos este acuerdo con cierta cautela pero también con esperanza. Esperamos que esta situación se vaya recuperando. Parece que se está resolviendo una ecuación que parecía imposible, y necesitamos que Europa también llegue a un acuerdo».