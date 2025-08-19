Lanbide subvencionará con hasta 18.900 euros los contratos a mayores de 50 años

Apostar por el talento de los mayores de 50 años volverá a tener recompensa en Euskadi. Lanbide acaba de abrir la convocatoria para facilitar la ... contratación de los demandantes de empleo que superen esa edad. La iniciativa, que el Gobierno Vasco probó por primera vez hace dos años –entonces iba dirigida exclusivamente a parados que llevaran menos de un año en esa situación, para prevenir su estancamiento en la misma–, subvencionará las contrataciones con hasta 18.900 euros, en el caso de aquellas empresas que apuesten por las personas con las titulaciones más altas, como licenciaturas, ingenieria o arquitectura.

La iniciativa surge en un momento en el que el 43,5% de los desempleados son mayores de 50 años, como recogen las propias bases reguladoras de las ayudas, y en el que quienes superan los 55 suponen dos tercios de todo el colectivo. Los datos de Lanbide también alertan de un sesgo de género, en el que las mujeres representan un 57% de todos estos desempleados.

La nueva convocatoria, abierta hasta el 17 de octubre, recoge un periodo mínimo de seis meses para los contratos temporales, donde las ayudas oscilarán entre los 2.500 euros para quienes tienen la ESO o carecen de estudios y los 4.725 a los licenciados; y al menos un año en el caso de los indefinidos. Para estos últimos las subvenciones más bajas parten de los 8.300 euros, crecen hasta los 10.500 con formación secundaria, y a 13.800 en el caso de los ciclos formativos de grado superior.

«La generación de empleo y la reactivación de la actividad económica representan los dos ejes de prioridad estratégica y de compromiso que el Gobierno vasco, en colaboración con las diputaciones y los agentes sociales, ha plasmado en el programa Berpiztu», recoge Lanbide, que apunta en la convocatoria el establecimiento de «un tercer eje relativo a la mejora de la calidad del empleo y a la igualdad de género».

De hecho, todas las cuantías de las subvenciones se elevarán un 15% cuando la persona contratada sea mujer o supere los 55 años de edad, y lo hace un 10% si la persona contratada completó este año o durante 2024 un curso con compromiso de contratación. De cumplirse ambas condiciones, el incremento de la ayuda es del 20%, llegando así hasta los 18.900 euros máximos.

Salarios mínimos

Como parte del compromiso de garantizar un empleo de calidad, los contratos deberán garantizar una retribución brutal anual que iguale el SMI para los profesionales con la formación mínima; los 18.700 para quienes dispongan de una FP de grado medio, bachillerato o certificados de profesionalidad; y tendrán que superar los 27.600 a los ciclos formativos de grado superior. Se exigirá, además, 31.500 para las licenciaturas, diplomaturas universitarias, ingenierías o arquitecturas técnicas o grados universitarios incluidos en el plan Bolonia. También, será necesario que supongan la creación de empleo nuevo.