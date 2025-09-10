Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

AFP

La Justicia europea anula las tasas de supervisión impuestas a Facebook, Instagram y TikTok

Mantiene la obligación del pago por un plazo de hasta un año, para que no haya «un vacío regulatorio», una decisión que supone un revés para la Comisión Europea

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:22

La batalla judicial que la Comisión Europea libra con las grandes tecnológicas ha tenido este miércoles un nuevo capítulo. El Tribunal General de la UE ... ha anulado las tasas de supervisión que Bruselas impuso a Facebook, Instagram y TikTok, en una sentencia que supone un duro revés para el Ejecutivo comunitario y que responde a un recurso presentado por la empresa matriz de Facebook e Instagram, Meta. Por el momento, se mantienen los efectos de las decisiones anuladas, con el pago de la tasa de 2023 y por un periodo de hasta un año, para evitar que haya «un vacío regulatorio».

