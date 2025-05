Imaz: «Un motor diésel emite menos CO2 en su ciclo de vida que uno eléctrico. Hay una barrera ideológica por encima de la tecnología»

A. Algaba Viernes, 16 de mayo 2025, 10:17 | Actualizado 10:26h. Comenta Compartir

«Que la gente compre el coche que necesite. Algo nos está fallando cuando la gente está preguntando eso. Tenemos un parque móvil viejo, menos actividad industrial y la gente no sabe qué comprar». El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, pide que la opción de comprar un coche de una u otra motorización sea personal y no «impuesta» o primada por la «ideologia». Es una de las reflexiones en torno a la evolución de la energía y de la automoción que ha trasladado Imaz en el XVIII Foro Empresarial de Gipuzkoa. En un tono severo y crítico, Imaz ha pedido apostar más por una tecnología «agnóstica» y no marcada por la «ideología» ecologista.

«Que la persona que entre con ese diésel de 20 años en la ciudad, pueda comprar otro diésel de mejor tecnología y que emita menos», ha apuntado Imaz sobre las zonas de ZBE y las medidas que se deben tomar para renovar ese parque móvil. Pero la visión de Imaz va mucho más arriba, a Europa y a las decisiones políticas y señala que por suerte comienzan a rebajar la «hiperregulación y políticas ecológicas radicales» que se han tomado hasta ahora.

«Hay que tomar la huella de CO2 completa del coche», pide Imaz. «Un coche de combustible diésel (nuevo) emite menos en su ciclo de vida que uno eléctrico», ha explicado el consejero delegado de Repsol. «El motor de combustión era la joya de la industria y nos hemos echado en manos de la tecnología de los chinos», ha añadido.

«Tenemos una barrera ideológica por encima de la tecnología», añade y critica Imaz, que señala que antes se apostaba «por ir reduciendo las emisiones de los coches» de motor de combustión, y con las medidas de descarbonización la apuesta de las marcas no está siendo la de seguir por esa vía, en beneficio del coche eléctrico, aunque «en 2050 la mitad de los coches seguirá siendo de motor de combustión».

Ayudas «agnósticas»

Imaz aboga por conjugar políticas ambientas con industriales, de forma que, como pasa con la automoción, esa transición no vaya destruyendo o poniendo el crisis al sector, como está pasando en Europa. De ahí que también haya aplaudido las ayudas «agnósticas» a esa renovación del parque móvil. Como sucede en Euskadi, donde el Gobierno Vasco ha puesto en marcha ese plan de ayuda a la compra de vehículos nuevos sea cual sea la motorización, incluso de coches de combustión. «Hay que favorecer la compra de la movilidad sin hacer daño a nuestra industria», ha añadido.

