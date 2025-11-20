Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Óscar Hernando, Pedro Malagón, Olatz Yarza, Idoia Otaegui y Paul Liceaga, este jueves en el palacio Miramar.

Jornadas sobre insolvencia reúnen en Donostia a expertos para afrontar los retos empresariales﻿

El encuentro 'Jornadas de Estudio de la Insolvencia del País Vasco' celebrado en el palacio Miramar reúne a expertos del ámbito jurídico, financiero y empresarial para abordar los retos presentes y futuros del sector concursal

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:39

El Palacio Miramar de San Sebastián se ha convertido este jueves en el epicentro del análisis concursal y empresarial, con el arranque de las 'Jornadas ... de Estudio de la Insolvencia del País Vasco'﻿, una cita de referencia para juristas, economistas y especialistas del sector. Durante dos jornadas, hoy y mañana, expertos de alto nivel debatirán sobre los principales desafíos y oportunidades que plantean las reestructuraciones e insolvencias, compartiendo experiencias y enfoques con el objetivo último de asegurar la continuidad de las empresas y potenciar la resiliencia económica del territorio.​

