Jornadas sobre insolvencia reúnen en Donostia a expertos para afrontar los retos empresariales﻿

El Palacio Miramar de San Sebastián se ha convertido este jueves en el epicentro del análisis concursal y empresarial, con el arranque de las 'Jornadas ... de Estudio de la Insolvencia del País Vasco'﻿, una cita de referencia para juristas, economistas y especialistas del sector. Durante dos jornadas, hoy y mañana, expertos de alto nivel debatirán sobre los principales desafíos y oportunidades que plantean las reestructuraciones e insolvencias, compartiendo experiencias y enfoques con el objetivo último de asegurar la continuidad de las empresas y potenciar la resiliencia económica del territorio.​

La sesión inaugural ha contado con la introducción de José Manuel Martín Osante﻿, catedrático de la Universidad del País Vasco, y la participación de figuras institucionales como Olatz Yarza﻿, primera teniente de alcalde de Donostia, quien ha subrayado el valor de este foro para la ciudad y ha hecho referencia a episodios empresariales recientes resueltos con éxito. «Este es un encuentro muy importante para la ciudad», ha dicho, para añadir que el mundo concursal ha estado recientemente ligado al ámbito empresarial gipuzcoano con casos como el de Astilleros, que «finalmente han terminado bien para todas las partes».

También ha intervenido Paul Liceaga﻿, director adjunto de Adegi, destacando la necesidad de anticiparse a los cambios en un entorno empresarial global y dinámico. Liceaga ha destacado que «el incierto y cada vez más complejo escenario económico, como mínimo, va a requerir estar preparados para escenarios de insolvencia. No obstante, estar preparados significa en primera instancia poner todos los medios para que esas situaciones no sucedan mediante la toma de decisiones estratégicas sustentadas en información veraz y contrastada así como mediante la generación de una batería de medidas de distinta naturaleza encaminadas a favorecer la competitividad de nuestro tejido empresarial. En todo caso y llegada una situación de insolvencia, en especial para la derivada de esta incertidumbre general, conviene actuar con la mayor anticipación posible a los efectos de poder asegurar la supervivencia y sostenibilidad de los proyectos empresariales que, son a la postre, los que mantienen nuestro estado de bienestar a treves de la generación de riqueza y empleo».

El cierre del acto ha corrido a cargo de Óscar Hernando﻿, presidente del Tribunal de Apelación del País Vasco (TAP), quien ha reivindicado la importancia de impulsar soluciones innovadoras y acompañar a las empresas en los momentos difíciles. Las jornadas, que convierten a Donostia en laboratorio de reflexión compartida, ofrecen una visión integral del presente y el futuro de la insolvencia y la reestructuración en Euskadi.​