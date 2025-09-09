Israel recupera peso como cliente de Gipuzkoa, pero sólo supone el 0,9%

La relación comercial entre Gipuzkoa e Israel ha mostrado en 2025 una cierta reactivación después de la fuerte contracción registrada el año anterior. En ... el primer semestre, las exportaciones guipuzcoanas al país alcanzaron los 47,7 millones de euros, lo que supone un aumento del 29,6% respecto al mismo periodo de 2024.

El saldo sigue siendo netamente favorable a Gipuzkoa, con un superávit de 44,6 millones de euros y una tasa de cobertura del 1.538%. El perfil de las ventas mantiene un claro predominio industrial y tecnológico: automoción, material ferroviario, maquinaria y componentes electrónicos representan el 93,6% del total.

Las importaciones desde Israel, por su parte, sumaron 3,1 millones de euros entre enero y junio, un 63,8% más que en 2024. Se concentran en productos de alto valor técnico, especialmente instrumental médico y quirúrgico (alrededor del 60% del total), además de levaduras, herramientas de corte y componentes electrónicos.

El repunte de 2025 debe leerse en perspectiva. Tras alcanzar un máximo histórico en 2023, con 189,9 millones exportados, las ventas se redujeron drásticamente en 2024 hasta 71 millones. La recuperación parcial del presente ejercicio responde en gran medida a esa caída excepcional, y no a un cambio estructural en el peso de Israel como destino.

El conjunto de las exportaciones guipuzcoanas en el primer semestre de 2025 ascendió a 5.242 millones de euros, por lo que Israel apenas concentra un 0,9% del total. Incluso en 2023, año de récord, su participación fue reducida. En términos estructurales, se trata de un mercado de carácter volátil y con una relevancia limitada.