Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El aumento de precios en Euskadi se modera respecto a meses anteriores. DV

El IPC en Euskadi sube una décima en agosto y la inflación se sitúa en el 2,8%

El aumento de precios se modera respecto a meses anteriores y se mantiene prácticamente en línea con la media estatal

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:38

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Euskadi registró en agosto un ligero repunte del 0,1% respecto a julio, lo que sitúa la ... inflación interanual en el 2,8%. En lo que va de año, los precios en la Comunidad Autónoma Vasca acumulan una subida del 2,1%, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato de agosto es el más bajo desde el pasado mes de mayo, y Euskadi, junto a Aragón y Navarra, fue una de las comunidades donde menos crecieron los precios en términos mensuales, con un retroceso del 0,2% respecto a julio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  3. 3 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  4. 4 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  5. 5

    Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  6. 6

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  7. 7

    Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco
  8. 8 Laporte y Athletic de Bilbao anuncian el regreso del central francés con ritmos donostiarras y en euskera
  9. 9 Premio millonario en una localidad de Gipuzkoa gracias a la Bonoloto: «Es la primera vez que damos un premio tan gordo»
  10. 10 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El IPC en Euskadi sube una décima en agosto y la inflación se sitúa en el 2,8%

El IPC en Euskadi sube una décima en agosto y la inflación se sitúa en el 2,8%