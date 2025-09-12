El IPC en Euskadi sube una décima en agosto y la inflación se sitúa en el 2,8%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Euskadi registró en agosto un ligero repunte del 0,1% respecto a julio, lo que sitúa la ... inflación interanual en el 2,8%. En lo que va de año, los precios en la Comunidad Autónoma Vasca acumulan una subida del 2,1%, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato de agosto es el más bajo desde el pasado mes de mayo, y Euskadi, junto a Aragón y Navarra, fue una de las comunidades donde menos crecieron los precios en términos mensuales, con un retroceso del 0,2% respecto a julio.

Entre los grupos con mayores incrementos destaca la vivienda, cuyos precios son un 6,3% más altos que hace un año, aunque con un ligero retroceso de una décima respecto a julio y un alza acumulada del 3,8% en lo que va de 2025. También sobresalen bebidas alcohólicas y tabaco, con un encarecimiento interanual del 4,6%, pese a haber bajado medio punto en el último mes.

La hostelería y la restauración siguen siendo otro motor inflacionista, con precios un 4,1% superiores a los de agosto de 2024 y un aumento acumulado del 6,1% desde enero. En el caso de «otros bienes y servicios», el alza interanual es del 3,4%, aunque con un descenso de dos décimas respecto al mes anterior.

En el lado contrario, las subidas fueron más moderadas en vestido y calzado, que apenas se encarecieron un 0,1% en el último año, con un acusado descenso acumulado del 13,7% en lo que va de 2025. Ocio y cultura (0,7%), comunicaciones (0,9%) y transporte (1,1%) también registraron aumentos más contenidos.

En el conjunto del Estado, el IPC se mantuvo estable en agosto tanto en comparación con julio como en la tasa interanual, situada en el 2,7%. Baleares, Comunitat Valenciana y Asturias fueron las comunidades con las mayores tasas (todas en torno al 3,2%), mientras que La Rioja y Murcia se situaron en el extremo contrario, con un 2,1%.