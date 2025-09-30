Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El periodista de este diario Mikel Calvo moderó una charla en la que participaron Jesús Valero, Román Orús, Nerea Aranguren, Patricio Massera y Amadeo Valcarce.

El periodista de este diario Mikel Calvo moderó una charla en la que participaron Jesús Valero, Román Orús, Nerea Aranguren, Patricio Massera y Amadeo Valcarce. Arizmendi
Foro empresarial El Diario Vasco-KPMG

La industria de Gipuzkoa defiende que la tecnología llegue «hasta el pequeño taller»

Empresarios y consultores debaten sobre los grandes desafíos de las compañías vascas en materia de innovación, en el foro empresarial de El Diario Vasco y KPMG

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:18

La industria guipuzcoana coincidió ayer en subrayar la importancia de que la tecnología y el emprendimiento no se queden sólo en los grandes centros de ... producción, sino que impregne también la red de pymes y talleres que colaboran en el sostenimiento del tejido económico del territorio. El foro 'Tecnología y emprendimiento: claves para el impulso de una industria fuerte e innovadora en Gipuzkoa', organizado por El Diario Vasco y la consultora KPMG, reunió a destacados empresarios de la economía de Gipuzkoa en una cita que sirvió como espacio de reflexión y debate sobre los retos y oportunidades que plantea la transformación tecnológica.

