La industria de Gipuzkoa defiende que la tecnología llegue «hasta el pequeño taller»

La industria guipuzcoana coincidió ayer en subrayar la importancia de que la tecnología y el emprendimiento no se queden sólo en los grandes centros de ... producción, sino que impregne también la red de pymes y talleres que colaboran en el sostenimiento del tejido económico del territorio. El foro 'Tecnología y emprendimiento: claves para el impulso de una industria fuerte e innovadora en Gipuzkoa', organizado por El Diario Vasco y la consultora KPMG, reunió a destacados empresarios de la economía de Gipuzkoa en una cita que sirvió como espacio de reflexión y debate sobre los retos y oportunidades que plantea la transformación tecnológica.

Nerea Aranguren, vicepresidenta de Mondragon y del Basque Artificial Intelligence Center; Jesús Valero, director general de Tecnalia; Román Orús, cofundador y director científico de Multiverse Computing, y Patricio Massera, presidente y consejero delegado de VIVEbiotech protagonizaron una mesa redonda, moderada por el periodista de DV Mikel Calvo, en la que también estuvo presente Amadeo Valcarce, director de Governance, Risk & Compliance y Sostenibilidad de KPMG en Euskadi.

Organizado en varios bloques temáticos, los expertos versaron sobre asuntos de actualidad. También sobre las fortalezas y los campos de mejora que tienen nuestras compañías en un ámbito donde el tiempo corre y todos los competidores vuelan. Un espacio en el que hay que estar para seguir siendo competitivos. Para luchar contra los mejores. Y para seguir en la cresta de la ola. Así, los participantes en el debate analizaron entre otras cuestiones cómo se encuentra el ecosistema de innovación y emprendimiento en Gipuzkoa en estos últimos años, cuáles son las principales oportunidades y desafíos en campos como la biotecnología, cómo es la colaboración público-privada o cuál es el papel de la tecnología vasca en la transición energética.

«La transición energética y la transformación tecnológica están generando nuevos modelos de negocio» Nerea Aranguren Vicepresidenta Corporación Mondragon

Uno de los mensajes que más eco alcanzó entre los asistentes fue que el futuro en este ámbito pasa por la digitalización compartida. «No podemos permitir que exista una brecha entre las grandes empresas tractoras y las pequeñas compañías», defendieron todos. Incluso Valcarce, de KPMG, acertó a resumir un tema tan complejo de forma tan sencilla como brillante: «Que el algoritmo llegue al pequeño taller».

Los participantes coincidieron en que Gipuzkoa parte de una buena posición gracias a su tejido cooperativo, su tradición industrial y la presencia de centros tecnológicos punteros. Pero alertaron de que la velocidad de los cambios tecnológicos obliga a no relajarse. Además, desde KPMG enumeraron algunos desafíos para mejorar, como fomentar los valores del emprendimiento como «el sacrificio, la cultura del esfuerzo e incluso cómo encajar el fracaso empresarial».

«La atracción de talento cualificado es, a largo plazo, una de las grandes preocupaciones que tenemos en la compañía» Jesús Valero Director general de Tecnalia

Poniendo el foco en el ámbito de la biotecnología, uno de los sectores emergentes de la economía guipuzcoana, el presidente de VIVEbiotech valoró la «alta cualificación» de los perfiles actuales, aunque subrayó que sería conveniente «estimular las comunicaciones –en referencia al transporte ferroviario o las conexiones del aeropuerto– y atraer distintas formas de talento foráneo para resolver problemas locales».

Soberanía tecnológica

También se analizó el aspecto de la soberanía tecnológica, con las grandes diferencias que existen entre Europa, Estados Unidos y China en materia regulatoria. «A Europa se le da bien regular y eso está bien, pero que no nos incapacite para no perder competitividad», alertó Orús. Y añadió que es importante disponer de un capital de entrada, «pero más importante es crecer luego».

Otro tema que fue tratado en profundidad fue la colaboración público-privada, que es clave para compartir riesgos e inversiones, acelerar la innovación y garantizar formación adaptada al mercado laboral. Todos coincidieron en que una relación eficaz entre administraciones y empresas permite que los territorios ganen competitividad al unir recursos públicos e iniciativa empresarial. «Tenemos una relación fluida y a veces el problema viene cuando surgen trabas a superar en la parte técnica», confesó Aranguren. Desde Tecnalia deseó que la relación con la administración central fuese tan sencilla como con la vasca.

«A Europa se le da bien regular y eso está bien, pero que no nos incapacite para que las empresas no pierdan competitividad» Román Orús Cofundador de Multiverse Computing

El equilibrio entre la competitividad y la transición energética es otro de los grandes desafíos que están afrontando las empresas de Gipuzkoa. Desde KPMG valoraron el papel del tejido empresarial y lamentaron una carga burocrática «excesiva». Desde Mondragon consideran que se abren «nuevos modelos de negocio» que hay que aprovechar.

La atracción y retención de talento también es otro foco a tener en cuenta. En Multiverse, por ejemplo, necesitan incorporar de forma inmediata a físicos, matemáticos, programadores... Y desde Tecnalia reconocieron que a largo plazo «es una de las grandes preocupaciones».

Finalmente, vaticinaron cómo puede ser la industria dentro de cinco años. «Más digitalizada y automatizada. Descarbonizada. Y la industria tradicional se va a complementar y modernizar con las nuevas tecnologías», vaticinaron los invitados.

Intervenciones Iñigo Martín Director general El Diario Vasco «Gipuzkoa tiene la capacidad para liderar esta vía» En su discurso de bienvenida, Iñigo Martín subrayó el nivel de los participantes. Con todas estas voces, afirmó, este foro «se convierte en una oportunidad única para reflexionar sobre cómo impulsar una industria innovadora, conectando talento, inversión y colaboración. La innovación no solo es estrategia empresarial, es también compromiso colectivo con el desarrollo económico, la sostenibilidad y la creación de empleo de calidad. Gipuzkoa tiene los recursos, el conocimiento y la capacidad para liderar este camino». Cosme Carral Socio responsable KPMG Euskadi «Debemos ser líderes en nichos de alto valor» Cosme Carral expuso que Gipuzkoa cuenta con una base industrial «sólida», pero también con algo «aún más valioso», una red de empresas, centros tecnológicos y emprendedores que han hecho de la innovación y la colaboración «su seña de identidad». El socio responsable de KPMG del País Vasco abogó por «seguir apostando por la innovación. Debemos ser líderes globales en nichos de alto valor añadido. Esa ha sido siempre nuestra fortaleza. Ahora necesitamos mejorar la educación y atraer y retener talento».