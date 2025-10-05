Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
César González-Bueno, CEO de Sabadell Máximo García de la Paz
César González-Bueno. CEO de Banco Sabadell

«Es imposible que la opa de BBVA logre un 50% y muy difícil que alcance el 30%»

Sostiene que el compromiso de los minoristas es altísimo y que muchos fondos esperarán a la segunda oferta

Clara Alba y Ana Barandiaran

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:07

Comenta

Tras 16 meses con la opa de BBVA sobre la mesa, el consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno (1960, Madrid), se mantiene firme ... en su opinión de que la entidad que pilota desde hace cinco años seguirá generando valor en solitario. Asegura dormir muy tranquilo en estos últimos días antes de conocer la decisión de los accionistas y cree que la vasca no alcanzará su objetivo del 50% de aceptación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  2. 2

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  5. 5

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  6. 6 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  7. 7

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  8. 8

    Alcaldes donostiarras para un cambio de época
  9. 9

    El frente previsto llega a Gipuzkoa con lluvia y fuertes rachas de viento
  10. 10 Ion Mikel, veinte años al mando de los fogones del Hotel Londres de San Sebastián: «Más que un equipo, somos una familia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Es imposible que la opa de BBVA logre un 50% y muy difícil que alcance el 30%»

«Es imposible que la opa de BBVA logre un 50% y muy difícil que alcance el 30%»