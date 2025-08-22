Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juan Luis Pérez Martín 'ficha' como consejero de Iberdrola. Europa Press

Iberdrola ficha como consejero a un exmando de la Guardia Civil

Juan Luis Pérez Martín, que fue Jefe de Mando de Fronteras y Policía Marítima hasta su retirada en 2024, se incorpora al órgano rector de la filial española de la eléctrica

G. R.

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:05

Iberdrola ha nombrado a Juan Luis Pérez Martín, teniente general de la Guardia Civil retirado desde 2024 y exmando de Fronteras y Policía Marítima, consejero ... externo para su filial en España. Pérez Martín pasará a formar parte del órgano rector de la filial española de la eléctrica, que está presidido por Alberto Alonso Ureba y cuyo consejero delegado es Mario Ruiz-Tagle.

