Iberdrola anuncia 58.000 millones de inversiones hasta 2028

Iberdrola consolida el cambio en su apuesta de modelo de negocio. La eléctrica vasca avanza en la apuesta por centrar sus inversiones y su operativa ... en el desarrollo de las redes que transportan la electricidad desbancando así a la actividad de generación energética. La cifra con la que que consagra esta apuesta es la de los 58.000 millones que destinará hasta 2028. Casi dos terceras partes de ese importe se irán a Reino Unido (35%) y Estados Unidos (30%), por las políticas en el desarrollo de red que han planeado ambos países. Las inversiones en la península Ibérica se quedan en un 15%.

Son las principales líneas que la eléctrica vasca ha comunciado a la Comsión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles adelantando la presentación que hará hoy a inversores en Londres con motivo del 'Capital Markets Day'.

La línea ya se adelantó este verano, cuando Iberdrola realizó una ampliación de capital de 5.000 millones el 23 de julio para afrontar una inversión sin precedentes de 55.000 millones hasta 2031. Ese capital, que supone casi duplicar la inversión realizada por la eléctrica vasca en los últimos seis años, se centrará en este negocio y principalmente en Reino Unido y Estados Unidos. Para la compañía estos dos países han desarrollado una normativa para expandir sus redes eléctricas que se convierte en una «oportunidad extraordinaria», como señáló el propio Galán.

En el primer semestre de este año, las cuentas de la eléctrica ya evidencian un peso creciente del negocio de la gestión de redes. Representó el 45% de los ingresos con 10.296 millones, frente al 55% y 12.586 millones de la generación eléctrica. Pero, en cuanto la rentabilidad, las redes presentan muchas mejores cifras. El beneficio de ese área antes de impuestos y gastos de financiación -ebitda- representa el 51% de los 8.286 obtenidos por Iberdrola hasta el mes de junio, lo que supone una aportación superior a la de la venta de electricidad.

Mensaje a España

A pesar del frenazo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado a varios parques eólicos marinos -entre ellos dos promovidos por Iberdrola, New England 1 y 2, con una inversión cercana a los 8.000 millones-, los marcos tarifarios recientemente aprobados en Nueva York y Maine, junto a una normativa de redes en Reino Unido, que avanza una inversión de 14.000 millones de Libras, son las claves de la apuesta.

Así, de esos 55.000 millones, la mitad se reservan para acciones en Reino Unido, entre el 35% y el 40% en Estados Unidos, entre un 10% y un 15% en Brasil. Y solo un 5% en España. Un mensaje muy claro que manda la eléctrica al Gobierno central y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que deben fijar la tasa de retribución para las inversiones que hagan las empresas en las redes. El borrador del regulador lo ha elevado al 6,46%, pero para las eléctricas es del todo insuficiente. El propio Galán llegó a señalar este verano que la propuesta «manda señales claramente negativas».