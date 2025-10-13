El grupo árabe avanza en la negociación por Astilleros Balenciaga y estudia aumentar plantilla

Un mes después de que se conociera el interés del consorcio emiratí Abu Dhabi Ports Group y Premier Marine por hacerse con la propiedad de ... Astilleros Balenciaga, en concurso de acreedores, los trabajadores siguen esperando a que haya por fin fumata blanca y se firme la compra del astillero por parte del grupo árabe. La tardanza en cerrar este tipo de operaciones, por la que el consorcio prevé abonar 11,2 millones de euros, responde a que entrañan negociaciones muy complejas. Se confiaba en cerrar la operación a finales de septiembre, pero las negociaciones son lentas, aunque siguen avanzando, por lo que la esperanza entre instituciones (Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Zumaia), y empleados, sigue muy viva.

De hecho, responsables de Abu Dhabi Port han mantenido ya contactos directos con sindicatos e instituciones, y las negociaciones marchan en la buen dirección, según fuentes institucionales conocedoras de los contactos. De hecho, los responsables de la firma han transmitido su intención de hacerse con la emblemática Astilleros Balenciaga con la clara intención de «crecer» y emprender un nuevo proyecto industrial, bajo el nombre de Balenciaga Shipyard, con «vocación de largo plazo». E incluso con la idea de «crecer en plantilla y formarla», según los medios consultados por este periódico.

11,2 Millones de euros alcanza la oferta presentada por el consorcio emiratí

Astilleros Balenciaga contaba hasta la fecha con cerca de 70 empleados y, aunque los posibles nuevos gestores no han puesto cifras concretas sobre la mesa, el número mágico de cien, si las negociaciones llegan a buen puerto, podría ser una «referencia» en el futuro. Hay que recordar que el número de empleos indirectos en la comarca relacionados con su actividad se estima en unos seiscientos.

La expectación también es máxima en Zumaia, localidad costera que alberga con orgullo el astillero y donde es 'vox populi' la presencia de movimiento de despachos en las últimas semanas en las instalaciones del astillero.

Como avanzó este diario el pasado 16 de septiembre, la oferta del consorcio formado por Abu Dhabi Ports Group y Premier Marine, que forman la sociedad Safeen Drydock, cubrirá un tercio de la deuda de la naval de Zumaia, en concurso de acreedores desde el 13 de diciembre de 2024, y que asciende en total a 21,5 millones. El grupo se compromete a solventar «de forma ágil» un pasivo de 7,1 millones. Además, el grupo comprador representa a un holding del sector de la construcción naval que garantiza encargos de forma inmediata. Es decir, viene con carga de trabajo, lo que abre la oportunidad incluso a aumentar la plantilla.

Esperanza y cautela

La propuesta de adquisición de la sociedad emiratí, que fue autorizada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián el 12 de septiembre, desató la esperanza de los trabajadores, que veían cómo pasaban los meses sin un comprador y se alargaba el ERTE en el que estaban inmersos. Tras conocer la noticia, los sindicatos no ocultaron su alegría, pero a la vez apelaron a la prudencia y la cautela hasta ver todo firmado, situación que no se ha producido todavía, pero que confían se logre pronto.

La eibarresa Itsaso Santos, administradora concursal y socia de reestructuraciones e insolvencia en PKF Attest, firma de servicios profesionales, fue la encargada de redactar el informe entregado al juez. Santos aseguró, en declaraciones a este periódico, que ésta es una operación «muy importante» para Euskadi, ya que es «de las mejores, de las más generosas, que se han presentado en años». Se ha dado, añadía, «una segunda vida» a Astilleros Balenciaga cuando el escenario era «muy pesimista» hace un año.

La ley concursal establece una serie de requisitos que las ofertas tienen que contener. Tres son las más relevantes, relacionadas con la deuda con los acreedores, el mantenimiento del empleo y la viabilidad de la compañía. Entrando en detalle, en el caso de Balenciaga el pasivo en origen era de 28 millones, pero Cofides –la sociedad para la financiación estatal– aceptó en marzo una quita de la deuda de 15 a 8,5 millones, lo que dejo la cifra a abonar en 21,5 millones.

El mantenimiento del empleo fue una de las claves para la luz verde judicial a la oferta, y, en el caso de la oferta árabe, también es la más ventajosa. El consorcio se subrogará en 59 contratos laborales –incluidos 15 trabajadores mayores de 55 años– y asumirá deudas con la Seguridad Social y Geroa correspondientes a esos empleados. Se excluyen únicamente siete puestos en contratos de relevo o en edad de jubilación.

