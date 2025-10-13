Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos personas caminan junto a las instalaciones de Astilleros Balenciaga en Zumaia. Félix Morquecho

El grupo árabe avanza en la negociación por Astilleros Balenciaga y estudia aumentar plantilla

Abu Dhabi Ports y Premier Marine trabajan con instituciones y empleados para llevar a buen puerto la oferta para hacerse con la compañía de Zumaia

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:02

Comenta

Un mes después de que se conociera el interés del consorcio emiratí Abu Dhabi Ports Group y Premier Marine por hacerse con la propiedad de ... Astilleros Balenciaga, en concurso de acreedores, los trabajadores siguen esperando a que haya por fin fumata blanca y se firme la compra del astillero por parte del grupo árabe. La tardanza en cerrar este tipo de operaciones, por la que el consorcio prevé abonar 11,2 millones de euros, responde a que entrañan negociaciones muy complejas. Se confiaba en cerrar la operación a finales de septiembre, pero las negociaciones son lentas, aunque siguen avanzando, por lo que la esperanza entre instituciones (Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Zumaia), y empleados, sigue muy viva.

