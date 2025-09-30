El Gobierno Vasco lanza una licitación para instalar 38 cajeros en municipios rurales

El Gobierno Vasco ha aprobado este martes la Estrategia de Desarrollo Rural que guiará las políticas públicas a 2030. Una iniciativa que, entre otras, incluye ... el plan Berosi, por el cual se presentará una licitación para instalar 38 cajeros en municipios rurales de Euskadi.

El objetivo de este programa, explica el ejecutivo autonómico en un comunicado, es «garantizar la inclusión financiera en los pueblos de Euskadi» sin cobertura bancaria. El escrito detalla que, para poder optar a la puesta en marcha de las terminales, los municipios deben cumplir una serie de factores. Algunos de ellos son: que los pueblos tengan «más de 300 habitantes y que no dispongan ni de cajeros ni de oficinas bancarias» o que la distancia al cajero más cercano sea inferior a ocho kilómetros.

La mayoría de las terminales (31) se instalarán en un plazo de 24 meses y alcanzará prácticamente el 93% de los municipios.