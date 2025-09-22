Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari, Imanol Pradales, y el consejero de Industria, Mikel Jauregi. Morquecho

El Gobierno Vasco y la automoción diseñan una estrategia frente a los 45 millones en sobrecostes por los aranceles de EE UU

El sector también afronta una elevada exposición indirecta por su integración en las cadenas de suministro de Alemania y Francia

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:53

El sector vasco de automoción se prepara para afrontar un escenario de fuertes tensiones arancelarias en Estados Unidos. El impacto directo sobre sus exportaciones, cifrado ... en hasta 45 millones de euros, se suma a una exposición indirecta mucho mayor a través de las cadenas de suministro de Alemania y Francia, principales exportadores europeos de vehículos al mercado estadounidense. Ante esta situación, el Gobierno Vasco y las principales empresas del sector acordaron en la tarde de este lunes en Bilbao avanzar en una estrategia conjunta de defensa y apoyo.

