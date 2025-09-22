El Gobierno Vasco y la automoción diseñan una estrategia frente a los 45 millones en sobrecostes por los aranceles de EE UU

El sector vasco de automoción se prepara para afrontar un escenario de fuertes tensiones arancelarias en Estados Unidos. El impacto directo sobre sus exportaciones, cifrado ... en hasta 45 millones de euros, se suma a una exposición indirecta mucho mayor a través de las cadenas de suministro de Alemania y Francia, principales exportadores europeos de vehículos al mercado estadounidense. Ante esta situación, el Gobierno Vasco y las principales empresas del sector acordaron en la tarde de este lunes en Bilbao avanzar en una estrategia conjunta de defensa y apoyo.

Las exportaciones directas de automoción a EE UU representan apenas el 2% del total del sector vasco —164 millones sobre 8.531 millones—, pero el arancel del 27,5% actualmente en vigor multiplica el efecto. El acuerdo negociado con Washington rebajaría ese gravamen al 15%, lo que reduciría el sobrecoste a 24,6 millones. Aun así, la incertidumbre persiste, agravada por la aplicación de un arancel del 50% a componentes bajo la sección 232 y por la dependencia de la negociación entre México y Estados Unidos, que condiciona la actividad de las 50 plantas vascas en el país norteamericano, además de las 20 ya instaladas en EE UU.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, subrayó que el objetivo de la Mesa Sectorial de Automoción es «escuchar de primera mano» a las empresas, evaluar la eficacia del «escudo comercial» de 2.162 millones puesto en marcha en abril y analizar nuevas medidas de apoyo.

En la reunión de Bilbao participaron directivos de CIE Automotive, Gestamp, Grupo Mondragón, Mercedes, Tenneco, Teknia, Gureak y Alcorta, además del clúster ACICAE, la Diputación de Bizkaia, la Cámara de Comercio y Confebask. «Queremos escuchar de primera mano a nuestras empresas, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y analizar nuevas formas de apoyo», señaló Jauregi, que en los últimos días ha trasladado a foros europeos e interterritoriales el compromiso vasco con la descarbonización del sector desde la neutralidad tecnológica.

El consejero subrayó que el objetivo de estas mesas sectoriales es coordinar una respuesta público-privada en defensa del empleo y de la industria. «Informar, escuchar y actuar» fue la fórmula con la que resumió la estrategia, que tendrá continuidad en las próximas semanas con nuevos encuentros en otros sectores afectados por la crisis arancelaria.