El Gobierno Vasco adelanta un día, al martes 14, la inauguración del superordenador cuántico de IBM en Donostia

Cambio de planes en la inauguración en Donostia del superordenador de IBM, el Quantum System Two. El potente computador de tecnología cuántica, el primero en ... Europa y ya instalado en el nuevo edificio de Ikerbasque del Polo Cuántico de Ibaeta (El Antiguo), finalmente celebrará su inauguración oficial el 14 de octubre, martes, cuando en un principio estaba previsto que fuera el miércoles, 15 de octubre. Fuentes oficiales señalan que este cambio de última hora se debe a «cuestiones organizativas». Se da la circunstancia de que para el día 15 de octubre están previstas manifestaciones y un paro general (principalmente de 11.00 a 14.00 horas) convocado por los principales sindicatos vascos en las empresas para denunciar «el negocio con el genocidio de Israel».

La instalación de esta máquina de la multinacional estadounidense culmina un proceso iniciado a comienzos del verano, cuando comenzaron a ensamblarse en Donostia los componentes llegados de distintos puntos de Europa y Estados Unidos. Supondrá un hito para Donostia, Gipuzkoa y Euskadi. El propio consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, confirmaba entonces que «la máquina ya está aquí», después de haber asistido en Nueva York a las pruebas preliminares. Desde entonces, el esqueleto del sistema ha ido tomando forma en el edificio de Ibaeta, que dispone de cinco plantas y 6.000 metros cuadrados, con 80 laboratorios y espacio para más de 300 investigadores.

El IBM Quantum System Two supone un salto respecto al modelo inicialmente previsto (System One). Incorpora una arquitectura modular y escalable que permite su actualización sin necesidad de reconstruir toda la estructura, y contará con el procesador Heron de 156 cúbits, el más avanzado de la compañía. Su instalación convierte a Donostia en la primera ciudad europea y la tercera del mundo —junto con Nueva York y Kobe (Japón)— en albergar físicamente un sistema de estas características. Euskadi, además, ya utiliza desde mayo el 50% de la capacidad contratada del superordenador de IBM de manera remota.

153 millones de euros

La inversión prevista para este proyecto asciende a 153 millones de euros hasta 2028, de los que 25 millones proceden de la Diputación de Gipuzkoa. El Gobierno Vasco confía en que esta infraestructura sirva para reforzar el sistema científico-tecnológico y abrir nuevas oportunidades empresariales. «Con esta inauguración se pone en marcha una infraestructura que atraerá talento altamente cualificado y fomentará la creación de conocimiento en áreas diversas», subrayó hace escasas semanas el consejero Pérez Iglesias.