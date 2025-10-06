Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trabajadores en el edificio de Ikerbasque donde se ha instalado el superordenador. Gorka Estrada

El Gobierno Vasco adelanta un día, al martes 14, la inauguración del superordenador cuántico de IBM en Donostia

Tenía previsto poner en marcha la supercomputadora de la multinacional estadounidense el miércoles 15, jornada en la que están convocados paros en las empresas contra el «genocidio en Gaza»

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:38

Cambio de planes en la inauguración en Donostia del superordenador de IBM, el Quantum System Two. El potente computador de tecnología cuántica, el primero en ... Europa y ya instalado en el nuevo edificio de Ikerbasque del Polo Cuántico de Ibaeta (El Antiguo), finalmente celebrará su inauguración oficial el 14 de octubre, martes, cuando en un principio estaba previsto que fuera el miércoles, 15 de octubre. Fuentes oficiales señalan que este cambio de última hora se debe a «cuestiones organizativas». Se da la circunstancia de que para el día 15 de octubre están previstas manifestaciones y un paro general (principalmente de 11.00 a 14.00 horas) convocado por los principales sindicatos vascos en las empresas para denunciar «el negocio con el genocidio de Israel».

