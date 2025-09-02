Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, en el foro Ametic. RC

El Gobierno quiere aumentar las exigencias a los operadores móviles ante futuros apagones

Hernando anuncia una consulta pública para mejorar la seguridad de las redes de telecomunicaciones ante grandes catástrofes después de las horas sin cobertura que sufrieron los ciudadanos el 28 de abril

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:53

El pasado 28 de abril millones de personas en España se quedaron sin luz por el gran apagón, pero también sin cobertura móvil. Este ... problema de conexión fue muy criticado por la poca previsibilidad de los operadores, con baterías que no estaban preparadas para aguantar un corte de suministro eléctrico de tantas horas. Con el objetivo de corregir esta situación en otros episodios futuros, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, anunció este martes que el Gobierno lanzará una consulta pública para aumentarlos requisitos de seguridad de las redes de los operadores ante catástrofes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  2. 2 El Sadar, nueva casa de Becker
  3. 3 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  4. 4

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  7. 7 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  8. 8

    El club de remo Illunbe se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de mes
  9. 9

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  10. 10 Yangel Herrera ya es txuri-urdin: estas son las claves y cifras de su fichaje

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno quiere aumentar las exigencias a los operadores móviles ante futuros apagones

El Gobierno quiere aumentar las exigencias a los operadores móviles ante futuros apagones