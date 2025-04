El Gobierno justifica los concursos eléctricos en Bizkaia y Álava por demandas urgentes que no se dan en Gipuzkoa

Los concursos de acceso a la red eléctrica activados recientemente en nudos de Bizkaia y Álava responden a necesidades urgentes de conexión para proyectos industriales ... concretos, y no forman parte de una planificación territorial amplia, según concretan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica a este periódico. Desde el departamento que dirige Sara Aegesen subrayan que estos concursos no están relacionados con la planificación eléctrica estatal 2026-2030, actualmente en elaboración, y que sí abordará de forma global las necesidades de refuerzo de la red en todo el país, incluida Gipuzkoa. La planificación se presentará en las próximas semanas y servirá como hoja de ruta para el desarrollo de nuevas infraestructuras eléctricas en la próxima década.

Entre los proyectos con prioridad inmersos en dicho concurso figuran, por ejemplo, la planta de Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz, que necesita conexión eléctrica para acometer inversiones vinculadas al vehículo eléctrico, y una cementera en Bizkaia. Además, la iniciativa de la automovilística, beneficiaria del PERTE, tiene plazos marcados por la financiación europea, lo que exige acelerar el proceso de conexión a la red. En ambos casos, las subestaciones correspondientes han superado su capacidad disponible y requieren un concurso para asignar los derechos de acceso.

En el caso de Gipuzkoa, según indican desde MITECO, no se han registrado en este momento nudos con condiciones similares que hagan necesario un concurso de este tipo. No se trata, por tanto, de un reparto territorial planificado, sino de una medida puntual aplicada donde la red eléctrica se encuentra especialmente saturada. El proceso, en cualquier caso, aún no está cerrado. Se ha remitido una propuesta de resolución a los solicitantes para que puedan presentar alegaciones. Una vez finalizado este trámite, se publicará la resolución definitiva en el BOE y se abrirá un plazo de seis meses para completar la presentación de proyectos.

Los concursos en Euskadi forman parte de un paquete nacional de ocho nudos en total —ubicados también en Galicia y Andalucía, entre otras comunidades— y reflejan el notable aumento de interés por acceder a la red eléctrica para grandes consumos industriales. No obstante, cabe insistir en que los recientes concursos convocados para el acceso a la red eléctrica en nudos de Bizkaia y Álava tienen un carácter puntual y excepcional, destinado a dar salida a proyectos industriales considerados urgentes.

Modificaciones «puntuales»

Desde el Gobierno Vasco, por su parte, subrayan que la capacidad disponible en los nudos subastados responde a modificaciones puntuales dentro de la planificación eléctrica vigente (2021-2025), aprobadas por el Gobierno español. Estas modificaciones —conocidas como MAP— permiten añadir puntos o capacidad adicional de acceso en función de las necesidades detectadas. En este caso, las subastas activadas corresponden a puntos de demanda solicitados por empresas concretas, y se han habilitado tras esos ajustes técnicos dentro del marco de planificación actual.

El Ejecutivo autonómico recuerda además que la nueva planificación 2026-2030 está en fase de elaboración, y que Euskadi está trabajando «de forma intensa, a todos los niveles» para que en ella se recojan las necesidades reales del territorio en materia de electrificación, descarbonización de la industria y atracción de nueva actividad económica. Tal como han señalado tanto el lehendakari como el consejero de Industria, se trata de un asunto «muy relevante» para el presente y futuro del tejido económico vasco. Desde el Gobierno Vasco se insiste en la necesidad de una red más robusta, con mayor capacidad y una regulación flexible que permita aprovechar al máximo el sistema eléctrico al servicio de la sociedad y de la economía.

Según datos del Ministerio, las solicitudes recibidas en el proceso de escucha para la elaboración de la nueva planficación eléctrica estatal «duplican la demanda punta del país», lo que hace necesario ordenar el proceso con nuevos mecanismos de priorización.