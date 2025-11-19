Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un señor decide qué huevos comprar en un supermercado. efe

El Gobierno «evaluará y monitorizará» el precio de los huevos por si hace falta tomar medidas de contención

El PNV pide al ministro de Economía rebajar el IVA de este alimento ante el temor a que siga encareciéndose por la gripe aviar

B.C.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:59

El alto precio de los huevos ha obligado al Gobierno a «evaluar y monitorizar» la situación por si es necesario tomar medidas de contención, como ... se hizo en su día con el precio del aceite de oliva. Así lo ha asegurado esta mañana el mininistro de Economía Carlos Cuerpo, que no ha detallado si el Ejecutivo tiene previsto rebajar el IVA de los huevos.

