El Gobierno «evaluará y monitorizará» el precio de los huevos por si hace falta tomar medidas de contención

El alto precio de los huevos ha obligado al Gobierno a «evaluar y monitorizar» la situación por si es necesario tomar medidas de contención, como ... se hizo en su día con el precio del aceite de oliva. Así lo ha asegurado esta mañana el mininistro de Economía Carlos Cuerpo, que no ha detallado si el Ejecutivo tiene previsto rebajar el IVA de los huevos.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso y en respuesta a una pregunta del diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea, Cuerpo ha reconocido que el precio de los huevos ha crecido este año, de manera acumulada, un 18%, pero ha insistido en que esto está sucediendo también en otros países, como Portugal, donde el precio de este alimento se ha disparado en torno a un 30%.

El ministro ha explicado que el precio de los huevos se está encareciendo por diversos factores, entre ellos la situación sanitaria derivada de la gripe aviar y el hecho de que haya habido que sacrificar en torno al 5% del censo español. «A partir de aquí, el trabajo que estamos realizando, también por parte del Ministerio de Agricultura, es un trabajo preventivo de la mano del sector para garantizar la normalización lo más rápida posible de la situación», ha apuntado.

Así, ha recordado que se ha ordenado un confinamiento preventivo de las aves de cría al aire libre para evitar un posible contagio de la gripe aviar, dado que hay focos en otros lugares de Europa, como Bélgica, Alemania, Reino Unido y Francia.

«En cuanto a medidas a futuro, vamos a ir evaluando, monitorizando la situación y el riesgo para ver qué medidas son necesarias», ha señalado el ministro, que ha indicado, en todo caso, que los huevos apenan suponen un 2 por 1.000 del conjunto de la cesta de la compra «y no han afectado de manera significativa al conjunto de los precios de los alimentos».

Además, Cuerpo ha subrayado que el conjunto de las economías avanzadas han sufrido desde 2022 «el mayor shock de precios en los últimos 50 años» y que, pese a ello, los precios han crecido en España desde entonces tres puntos menos que en el conjunto de Europa.

«Si lo sumamos a la mejor evolución del mercado de trabajo, de nuestros salarios, nuestros hogares han recuperado más poder adquisitivo que, por ejemplo, los americanos, los alemanes, los franceses o los italianos», ha defendido. En cuanto al IPC de los alimentos, Cuerpo ha destacado que la evolución desde 2022 está en línea con la de la zona euro.

Por su parte, el diputado jeltzale ha advertido al ministro que los huevos son el alimento que más ha disparado su precio en España durante el último año, con una subida del 22,5%, por encima del café, de la carne de vacuno o del chocolate. Asimismo, ha argumentado que en algunos supermercados la subida acumulada en seis meses supera el 50% y que mientras en la Unión Europea la subida media es del 10%, en España ronda el 18%.

«Y los huevos son, y así queremos que sigan siendo, un alimento básico en nuestra dieta. Es un alimento básico y saludable, y no podemos permitir que empiece a ser casi un artículo de lujo», ha señalado Agirretxea, que ha afirmado que, a raíz de la gripe aviar, los huevos seguirán subiendo de precio. «El último eslabón no puede ser el pagano de esta situación. Y usted sabe que si no se interviene generando cierto cortafuegos acaban subiendo los precios», le ha dicho el diputado del PNV a Cuerpo, a quien ha pedido que rebaje el IVA de los huevos.