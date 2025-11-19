El Gobierno abre la puerta a intervenir el precio de los huevos tras dispararse por la gripe aviar

La crisis de la gripe aviar en España, que ha obligado al Ministerio de Agricultura a decretar el confinamiento de aves de cría a todas ... las granjas del país, ha provocado que el precio de los huevos se dispare hasta niveles históricos. El Gobierno está evaluando si es necesario tomar medidas de contención como se hizo con los precios del aceite de oliva cuando empezó a desbocarse. Así lo confirmó este miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la sesión de control en el Congreso, que explicó que el precio está subiendo por varios factores, entre ellos la situación sanitaria derivada de la gripe aviar, por la que se han tenido que sacrificar alrededor del 5% de las gallinas en España.

Solo en el mes de octubre el precio de los huevos ha subido un 5% en España y un 22,5% si se compara con los precios de hace un año. España es el quinto país de toda Europa que registra la mayor subida del precio de este alimento básico de la cesta de la compra, solo por detrás de Portugal, si se pone el foco en los países de la eurozona, según los datos de Eurostat publicados este miércoles. El encarecimiento de los huevos en octubre en España duplica la subida que se registra en la UE, del 10,5%, y casi triplica la media de la eurozona, del 7,7%.

La rebaja del IVA de los huevos al 4% -actualmente está en el 10%- no ha sido comentada por el ministro Cuerpo, que se limitó a decir que se «monitorizarán» los precios por si se necesitan «medidas adicionales» y recordó que la subida está siendo generalizada en toda Europa. ¿Qué medidas ha tomado hasta ahora el Gobierno? Por el momento han sido medidas sobre las aves, a las que se les ha ordenado el confinamiento preventivo para evitar más contagios, pero sobre precios no ha habido aún avances.

Además, Cuerpo destacó que los huevos «apenas suponen un 2 por 1.000 del conjunto de la cesta de la compra» y «no han afectado de forma significativa al conjunto de los precios de los alimentos». Sin embargo, los datos dicen otra cosa. España sigue entre los países a la cabeza de la inflación en Europa, superando en más de un punto el último dato de IPC referente a octubre. En la eurozona la inflación se moderó una décima en octubre, hasta el 2,1%, mientras que en España se aceleró dos décimas hasta el 3,2%. Y en potencias del entorno como Francia (0,8%), Alemania (2,3%) o Italia (1,3%) los precios se contuvieron mucho más en octubre que en España.