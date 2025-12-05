El Gobierno dobla el presupuesto para compra de eléctricos para cubrir la lista de espera del Moves III

A partir del 1 de enero los que adquieran un coche eléctrico recibirán una subvención en el mismo momento de la compra. Este nuevo sistema ... denominado Plan Auto+ y presentado esta semana por el presidente del Gobierno trata de mejorar las incidencias del Plan Moves III que acumulaba retrasos de hasta 18 meses en la entrega de las subvenciones tras la compra. Pero quedaban muchas personas por recibir la ayuda del último Moves antes de que entre en vigor el nuevo sistema, por lo que el Ministerio para la Transición Ecológica ha tenido que duplicar el presupuesto a escasos días de que termine el año.

El Moves III de 2025 contaba con una dotación de 400 millones y la mayoría de comunidades ya han agotado los fondos a su disposición y tienen listas de espera de peticiones de ayuda. Por lo que el ministerio dirigido por Aagesen ha acordado asignar 400 millones de euros para cubrir las necesidades pendientes, según adelanta este viernes Cinco Días y ha podido confirmar este periódico. Fuentes del ministerio de Industria explicaban tras la presentación del Auto+ que las cerca de 40.000 personas que exigían la subvención se tendrían en cuenta, pero confirmaban que las ayudas pendientes del Moves III no las asumiría el nuevo plan Auto+ que se pone en marcha el 1 de enero.

Más demanda 220.000 coches electrificados vendidos en España hasta noviembre, el doble que en el mismo periodo del año pasado.

El Idae, organismo dependiente de Transición Ecológica, informó este jueves a las comunidades autónomas de que se ampliaban los recursos presupuestarios asignados en el Moves III con otros 400 millones para que pudieran atender las solicitudes pendientes después de que muchas hubieran agotado ya sus fondos. Fuentes del ministerio recuerdan que el nuevo plan Auto+ que entra en vigor en 2026 tendrá una dotación también de 400 millones para la compra de vehículos eléctricos, y será un plan que dure hasta 2030, aunque aún no se sabe si la dotación será la misma todos los años.

El presupuesto ha sido insuficiente dada la alta demanda este año respecto al pasado. Los últimos datos de Anfac revelan que las ventas de electrificados (eléctricos puros e híbridos enchufables) se han duplicado, con un total de 219.583 unidades entregadas hasta noviembre, aunque aún representan solo una de cada cinco compras.

La gran diferencia del Auto+ respecto al Moves es que las ayudas serán directas en lugar de en diferido como hasta ahora y se descontará del precio del coche en el momento de la compra. Esta era una reivindicación del sector y de los conductores. Para gestionarlo, el Gobierno ha decidido dejar relegadas a las comunidades y tomar el control de la ayuda, tomando como ejemplo el Plan Reinicia Auto+ de la Comunidad Valenciana para los que perdieron su coche con la dana hace un año y donde el 95% de las solicitudes ya están entregadas.