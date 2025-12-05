Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre cargando su coche eléctrico. J. Andrade

El Gobierno dobla el presupuesto para compra de eléctricos para cubrir la lista de espera del Moves III

Las ayudas se duplican hasta los 800 millones para solventar los retrasos que denunciaban 40.000 conductores antes de que entre en vigor el nuevo sistema de gestión estatal el 1 de enero

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:14

Comenta

A partir del 1 de enero los que adquieran un coche eléctrico recibirán una subvención en el mismo momento de la compra. Este nuevo sistema ... denominado Plan Auto+ y presentado esta semana por el presidente del Gobierno trata de mejorar las incidencias del Plan Moves III que acumulaba retrasos de hasta 18 meses en la entrega de las subvenciones tras la compra. Pero quedaban muchas personas por recibir la ayuda del último Moves antes de que entre en vigor el nuevo sistema, por lo que el Ministerio para la Transición Ecológica ha tenido que duplicar el presupuesto a escasos días de que termine el año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  2. 2 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  3. 3

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»
  4. 4

    «¿Hay alguien ahí? ¡Rápido, coged las cosas rápido, viene la Policía!»
  5. 5 Detenida en Ordizia por causar un incendio en una comunidad de vecinos y amenazar después con poner una bomba
  6. 6 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  7. 7 Donostia recibe la visita de una familia especial
  8. 8

    Cambio de tiempo de cara al puente de diciembre: adiós al abrigo y al paraguas
  9. 9 Más bonos cultura que nunca: así se pueden obtener los descuentos y éstas son las 68 tiendas adheridas en todo Gipuzkoa
  10. 10 La versión de Juan Carlos I sobre el incidente de la familia real en Palma de Mallorca: «Los montajes de los comunicadores no consiguen milagros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno dobla el presupuesto para compra de eléctricos para cubrir la lista de espera del Moves III

El Gobierno dobla el presupuesto para compra de eléctricos para cubrir la lista de espera del Moves III