El Gobierno ya está actuando para evitar otro apagón antes de los cambios que introduzca la CNMC
Red Eléctrica va a modificar el procedimiento que gestiona la red y las centrales tendrán que estar a su disposición inmediatamente si se las necesita
Edurne Martínez y Cristina Cándido
Madrid
Viernes, 10 de octubre 2025, 12:21
Las «bruscas variaciones de tensión» experimentadas en España en los últimos días según admitió Red Eléctrica en un escrito a Competencia (CNMC) han puesto ... al sistema eléctrico en alerta. El operador ha exigido una serie de «medidas urgentes» a la CNMC, que ha elevado a consulta pública las modificaciones, pero el Gobierno ya está actuando para evitar sustos y ha decidido cambiar de forma urgente el procedimiento de operación que rige como se gestiona la red eléctrica en España.
Este procedimiento de operación (P. O. 7.4) es clave a la hora de organizar el sistema eléctrico y en la práctica supone que las grandes empresas deben tener disponibles en todo momento sus centrales de gran tamaño -las que tienen capacidad para amortiguar grandes oscilaciones de tensión- si se les requiere ayuda para evitar un apagón como el del pasado 28 de abril. Según adelanta este viernes Expansión y confirmaron fuentes del sector a este periódico, el Gobierno ha pedido reformar el P. O. 7.4 para que las centrales operen «con menos margen de respuesta».
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
