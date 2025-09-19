Gipuzkoa lidera el crecimiento económico de Euskadi en el segundo trimestre con un avance del 2,3%

Pese a un contexto internacional marcado por la presión de los aranceles impuestos por Donald Trump, la economía guipuzcona resiste en el segundo trimestre del ... año y lidera el avance del PIB de Euskadi con un crecimiento del 2,3% interanual, según los datos de Eustat dados a conocer este viernes.

Unos registros que confirman el crecimiento de la economía vasca del 2,2% interanual entre abril y junio, tal y como indicó el Instituto Vasco de Estadística en su avance, y con un aumento del 0,5% intertrimestral, apenas una décima menos que el aumento registrado en el primer trimestre, lo que indica que la economía vasca aguanta la ofensiva arancelaria, aunque habrá que esperar la evolución del segundo tramo del año.

Gipuzkoa crece ese 2,3% interanual, mientras que Bizkaia lo hace un 2,2% y Araba avanza en menor medida, un 2,2%. En términos intertrimestrales es este último territorio el que más crece, con un 0,6%, al tiempo que Gipuzko y Bizkaia lo hacen un 0,5%.

Además, el Eustat señala que en el segundo trimestre se crearon en Euskadi más de 14.000 empleos a tiempo completo. En este caso, se trata de 1.000 más de lo apuntado en el avance, lo que vuelve a demostrar que el mercado laboral se mantiene muy sólido, como lo revelan también los datos de afiliación a la Seguridad Social, con récord de cotizantes en ese segundo trimestre tanto en Euskadi como en Gipuzkoa.

Este aumento de la ocupación es del 0,3% en relación al primer trimestre de este año y del 1,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

El avance de la economía vasca en este segundo trimestre es superior a la última estimación de la Eurozona (1,5%) y la Unión Europea en su conjunto (1,6%), aunque está por debajo de la española, que es del 2,8%.

Evolución por sectores

En lo que respecta a la evolución interanual de Euskadi, la construcción y los servicios son los que tiran de la economía, con un avance del 3,1% y del 2,8%. Sin embargo, la industria apenas crece, con un 0,1%, lo que muestra la debilidad de un sector que sí se ve afectado por los aranceles, la incertidumbre económica internacional y la debilidad de los principales mercados, como son Francia y Alemania.

De hecho, la industria manufacturera se mantiene plana, ni crece ni retrocede, mientras que la agricultura también se resiente (-0,4%).

En la evolución intertrimestral, la industria y la energía muestra peor evolución, con una caída del 0,3%, al igual que la industria manufacturera. La construcción crece un 1,3% y los servicios un 0,7%, mientras que la agricultura lo hace un 0,2%.