Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Igor Gorroño y Urtzi Lazkano posan en sus respectivas explotaciones agrarias. Iñigo Royo

Gipuzkoa incorporará 380 personas en 10 años para asegurar el relevo generacional en el sector agro

Baserritar Misto Profesionala quiere luchar contra la escasez de esta mano de obra, fomentando trabajo en 200 explotaciones

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:04

Incorporar 380 jóvenes al primer sector guipuzcoano en los próximos diez años. Ese es el objetivo del programa Baserritar Mixto Profesionala, que facilita la introducción ... de trabajadores en 200 explotaciones de Gipuzkoa que tienen dificultades para asegurar el relevo generacional. Una mano de obra necesaria para paliar los problemas de rejuvenecimiento que encuentran los baserris de nuestro territorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  2. 2

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  3. 3 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  4. 4

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  5. 5

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  6. 6 Ya hay horario para la vuelta de Xabi Alonso a Donostia: no coincidirá con la bandera de La Concha
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  9. 9

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  10. 10

    «Hemos encargado a juristas un estudio sobre cómo actuar con las pancartas de ETA»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gipuzkoa incorporará 380 personas en 10 años para asegurar el relevo generacional en el sector agro

Gipuzkoa incorporará 380 personas en 10 años para asegurar el relevo generacional en el sector agro