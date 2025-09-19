Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zonas de trabajo de BIC Gipuzkoa. Sara Santos

Gipuzkoa impulsa su ecosistema de startups de Inteligencia Artificial

El 30 de septiembre comienza la primera convocatoria del programa 'CDL-Donostia AI for Startups 2025'

EP

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:21

Gipuzkoa ha dado un nuevo paso adelante en su estrategia de innovación e impulso del ecosistema de startups de Inteligencia Artificial (IA). Tras poner en ... marcha Creative Destruction Lab (CDL) en Donostia hace unos meses, la Diputación Foral ha abierto la primera convocatoria de 'CDL-Donostia AI for Startups 2025', que comenzará el próximo 30 de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  2. 2 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: Â«No me importa si no pueden pasarÂ»
  4. 4

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9 Fallece la arrasatearra Idoia Herrarte en un accidente de bicicleta en Ecuador
  10. 10 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gipuzkoa impulsa su ecosistema de startups de Inteligencia Artificial

Gipuzkoa impulsa su ecosistema de startups de Inteligencia Artificial