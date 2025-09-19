Gipuzkoa impulsa su ecosistema de startups de Inteligencia Artificial

Gipuzkoa ha dado un nuevo paso adelante en su estrategia de innovación e impulso del ecosistema de startups de Inteligencia Artificial (IA). Tras poner en ... marcha Creative Destruction Lab (CDL) en Donostia hace unos meses, la Diputación Foral ha abierto la primera convocatoria de 'CDL-Donostia AI for Startups 2025', que comenzará el próximo 30 de septiembre.

Esta iniciativa, hecha pública este viernes, está gestionada por el BIC Gipuzkoa y la escuela de negocios IESE, tiene el objetivo principal de mentorizar y acelerar startups en el ámbito de la IA, con un foco especial en el procesamiento de lenguaje natural y los modelos de lenguaje.

La convocatoria, a la que podrán presentarse proyectos de cualquier parte del mundo, está dirigida a startups de base científico-tecnológica que desarrollen soluciones de IA, NLP (Procesamiento Natural del Lenguaje, por sus siglas en inglés) o modelos multilingües, y que aspiren a crear productos y servicios escalables y de alto impacto.

Además, contarán con mentoría personalizada de emprendedores, científicos e inversores y acceso a la red global de CDL. El diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos de la Diputación foral de Gipuzkoa, Unai Andueza, ha señalado que con esta primera convocatoria, el territorio histórico «afianza su estrategia para situarse a la vanguardia en tecnologías emergentes de gran impacto, como la inteligencia artificial y la computación cuántica». «Este programa constituye un paso decisivo en la consolidación de un ecosistema que refuerza la capacidad científica y tecnológica del territorio, impulsa la creación de startups y contribuye a la generación de empleo cualificado y de calidad», ha subrayado.

De manera complementaria, CDL-Donostia se integra en la red internacional CDL Quantum, lo que refuerza la posición del territorio en el ámbito de las tecnologías emergentes y sitúa a Donostia, junto a Calgary, Toronto y Montreal, como parte activa en el desarrollo del programa.