Gipuzkoa cierra el verano 1.000 afiliados extranjeros más que en 2024

El envejecimiento de la población y la falta de mano de obra en determinados sectores hacen que la mano de obra extranjera sea cada vez ... más necesaria. Y muestra de ello son los datos de foráneos inscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS): Gipuzkoa ha cerrado agosto con 1.090 afiliados extranjeros más que en 2024, manteniéndose por encima de los 34.600 trabajadores. Pese a ello, la cifra apenas ha variado en una persona con respecto al mes de julio.

Más concretamente, los datos publicados por el INSS este lunes, cifran a los trabajadores extranjeros afiliados en 34.643, suponiendo el 10% del total de afiliados en el territorio (que el mes pasado ascendió a 336.104). La mayoría de ellos, 25.614, pertenecen al régimen general, donde se encuadran la mayoría de asalariados y asimilados en los sectores industriales.

El segundo tipo con más trabajadores foráneos son los autónomos, donde el número de afiliados asciende a 5.442 personas. Por detrás se encuentran sistemas especiales como el del hogar (más de 3.000) o el agrarios (que superan los 400).

Afiliados por territorios

Euskadi también comparte la tendencia interanual al alza, al haber registrado en agosto 5.806 afiliados extranjeros más que en 2024 (aunque el número ha decrecido en 204 con respecto al séptimo mes del año).

Por otro lado el territorio que más ha crecido, tanto en términos interanuales como intermensuales, ha sido Bizkaia, con 3.461 foráneos inscritos más que en 2024 y 160 más que en julio. En el otro lado de la moneda está Álava que, aunque ha superado en 1.254 afiliados a los datos de agosto del año pasado, ha perdido 364 personas con respecto al mes anterior.