Trabajador de origen extranjero empleado en el sector de la hostelería. Arizmendi

Gipuzkoa cierra el verano 1.000 afiliados extranjeros más que en 2024

Esta mano de obra se ha mantenido por encima de los 34.600 inscritos a la Seguridad Social, aunque apenas crece con respecto a julio

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:09

El envejecimiento de la población y la falta de mano de obra en determinados sectores hacen que la mano de obra extranjera sea cada vez ... más necesaria. Y muestra de ello son los datos de foráneos inscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS): Gipuzkoa ha cerrado agosto con 1.090 afiliados extranjeros más que en 2024, manteniéndose por encima de los 34.600 trabajadores. Pese a ello, la cifra apenas ha variado en una persona con respecto al mes de julio.

