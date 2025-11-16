FOMOINN: El evento para jóvenes en el que hay que estar La primera jornada del festival que busca impulsar la innovación, el talento y la creatividad conecta en el Kursaal con su público objetivo

Iñigo Belastegui . Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

'FOMO' es un concepto de moda entre los más jóvenes. Son las siglas en inglés de 'fear of missing out', el miedo a quedarse fuera, a no estar donde los demás sí van a estar. Y, con esa filosofía, Fomento de San Sebastián ha organizado durante este fin de semana un evento de jóvenes y para familias que ayer, mediante diversas y acertadas fórmulas, consiguió sin duda dar en la diana.

FOMOINN se presenta en el Kursaal como un festival abierto y multidisciplinar pensado para visibilizar y conectar el talento joven y para ello mezcla innovación, creatividad, tecnología y ocio. ¿El objetivo? Sembrar en las y los jóvenes esa semilla del interés por la innovación y el emprendimiento con unas propuestas que invitan a participar, crear y conectar.

¿Y cuáles son esas fórmulas? Lo cierto es que son de lo más diversas, pero ayer captaron la atención de jóvenes y acompañantes de otras edades. En FOMOINN hay actividades para toda la familia, como talleres de tecnología, videojuegos (el FIFA y el motor tienen sus adeptos, pero también hay dos curiosas máquinas arcade de cesta punta), Minecraft, vuelos de drones y experiencias interactivas para acercar la innovación y la tecnología.

El futbolín XXL también era demandado por cuadrillas de jóvenes que se retaban en torno a él, mientras que los más bailarines se probaban con el Just Dance. El avatar Fomie interactuaba con los visitantes y les sacaba más de una sonrisa, mientras que el alumnado de EHU y Tecnun mostraba su prototipo de moto y de coche a jóvenes de todas las edades: desde compañeros de equipo que habían ido al Kursaal después de su partido de multikirola a adolescentes interesados por tecnologías disruptivas, pasando por jóvenes que nunca dicen 'no' a una videoconsola.

Charlas enriquecedoras

La música gana notoriedad

Después, el Kursaal acogió la final de la primera edición del concurso de bandas de música locales FOMOINN. LUP, Arkale y Sergio Muñoz protagonizaron tres conciertos en un evento que comenzó a las 20.15 horas.

Janus Lester, charla y actuación

Las charlas de talento joven, además, tendrán como protagonistas a Jokin Pinacho, más conocido como Janus Lester, una de las voces de moda de la música vasca; Usue Mori, experta en inteligencia artificial e integrante de Emakumeak Zientzian; y Nerea Zusberro, psicóloga, periodista y analista de fútbol. Lester, además, tocará algunos temas de su repertorio.