Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de Google en Silicon Valley. EFE

Gipuzkoa recauda 15 millones en tres años con la tasa Google que no gusta a Trump

Bruselas trata de frenar la multa a la multinacional norteamericana para poder negociar así una rebaja de los aranceles a la automoción

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:08

14,8 millones de euros. Es lo que ha recaudado Gipuzkoa en tres años y medio por el denominado 'Impuesto sobre determinados Servicios Digitales', más ... conocido como tasa Google. El tributo, en vigor desde 2021, obliga a gigantes digitales como Google, Amazon o Facebook a pagar un 3% sobre la facturación que generan en publicidad online, comercio electrónico o venta de datos. Aunque su recaudación todavía es modesta, la tasa simboliza el intento de que las grandes tecnológicas tributen allí donde hacen negocio, y no solo en países con baja fiscalidad. Se trata de un impuesto pionero en España –Euskadi acordó la recaudación por parte de las Diputaciones a partir de 2022 en la Comisión Mixta del Concierto–, con carácter temporal, a la espera de que la OCDE y la Unión Europea cierren un acuerdo global para armonizar la tributación digital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  4. 4 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  7. 7

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  8. 8 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  9. 9 «Sadiq ha rechazado casi todas las ofertas y nosotros la del Valencia»
  10. 10 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gipuzkoa recauda 15 millones en tres años con la tasa Google que no gusta a Trump

Gipuzkoa recauda 15 millones en tres años con la tasa Google que no gusta a Trump