La retribución flexible permite a los trabajadores deducirse de media unos 900 euros al año

La retribución flexible es una forma de cobrar parte del sueldo a través de bienes o servicios en lugar de todo en dinero, aprovechando que ... determinadas retribuciones en especie están exentas o bonificadas en el IRPF. El empleado acuerda con su empresa destinar una parte de su sueldo bruto (por ejemplo, un 20 %) a pagar ciertos servicios a través de la empresa. Al reducir la cantidad sujeta a IRPF, baja la retención mensual y, por tanto, el impuesto total que pagará a Hacienda.

En otras palabras: el trabajador sigue ganando lo mismo, pero paga menos impuestos porque parte de su salario se destina a productos o servicios que no tributan o tributan menos que el dinero en efectivo.

Esta opción está recogida en el Reglamento General de las Personas Físicas y cada vez más suscita más interés tanto por parte de los empleados como de las empresas. El número de empresas que ofrece planes de beneficios a sus empleados se ha disparado un 50% en tres años, según el Informe de tendencia en beneficios de la plataforma especializada Cobee by Pluxee, que destaca cómo el interés de los trabajadores por estos planes se ha duplicado en el último año.

En función del salario

Un empleado que gane 1.800 euros brutos al mes y no tenga retribución flexible, percibirá aproximadamente unos 1.500 euros netos al mes. De esos 1.500 euros pagará sus gastos corrientes, como el abono transporte (por ejemplo, 57 euros) o la guardería de sus hijos (por ejemplo, 350 euros). Sin embargo, si goza de retribución flexible, pagará desde su salario bruto.

Sube el interés por los seguros de salud, comida o transporte, pero cae el número de empresas que ofrecen seguro de vida

Esto reducirá su pago de impuestos ya que esas rentas en especie no están sometidas a IRPF hasta determinados límites. Por lo tanto, reducirá su base imponible, pagará menos impuestos y su salario disponible será mayor. «El ahorro exacto depende de tu salario, de cuánto se acerque al siguiente tramo de IRPF, y de la cantidad que destines mensualmente a la retribución flexible. Pero una cosa es segura: independientemente de tu salario, pagarías menos impuestos de manera totalmente legal», explican desde TaxDown.

El máximo de salario que se puede destinar a retribución flexible es el 30% del bruto anual. Y, dentro de ese porcentaje, cada servicio tiene sus propios límites de exención. Por ejemplo, los tickets comida hasta 11 euros al día o el transporte hasta 1.500 euros al año. Así, según TaxDown, para un salario bruto de 30.000 euros con 3.000 euros de retribución flexible, el ahorro estimado en el IRPFsería de entre 700 y 900 euros.

Esta opción solo tiene sentido si realmente se utilizan los servicios incluidos. Aunque parezca obvio, mucha gente se inscribe en estos planes, no los utiliza, y luego se les acumula un saldo que puede caducar si no se usa a tiempo. Según la encuesta Remuneración Total 2026 de la consultora Mercer, los seguros de salud fueron ofrecidos por el 79,3% de las compañías, los vales de transporte por el 69,5% y formación por el 70%. Al mismo tiempo, disminuye el número de empresas que ofrecen seguro de vida: el 69,8% frente al 70,7% en 2024, lo que confirma una tendencia a la baja año tras año.