La recaudación acumulada en Gipuzkoa aumenta un 9,7% hasta septiembre en relación con el año anterior

La recaudación acumulada en Gipuzkoa ha experimentado un incremento del 9,7% en relación con el año anterior. En total se han recaudado 4.036 ... millones de euros hasta septiembre, 358 millones más que en el mismo periodo de 2024, según indica el Departamento de Hacienda. Un aumento que es el previsto para todo el ejercicio, según se indicó la pasada semana en el Consejo Vasco de finanzas.

Los ingresos íntegros han aumentado un 7% y las devoluciones apenas han experimentado variación alguna. La recaudación líquida de los impuestos directos ha aumentado el 9%, la de los impuestos indirectos el 7,3% y la de los ajustes con el Estado el 25,3%.

La variación de la recaudación líquida acumulada hasta septiembre está provocada, en gran medida, por las devoluciones extraordinarias a mutualistas de los ejercicios no prescritos efectuadas en julio de 2024, las cuales distorsionan la comparación. Si no tuviésemos en cuenta dicho efecto la citada variación hubiera sido del 4,9%.

Al margen de este efecto, la evolución positiva registrada hasta septiembre se explica por el incremento de los ingresos en: las retenciones sobre rendimientos del trabajo, las retenciones sobre rendimientos de capital mobiliario, el IVA y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Por otra parte, entre los factores que han tenido un impacto negativo en la recaudación acumulada hasta septiembre hay que mencionar la disminución de las retenciones sobre ganancias patrimoniales y el aumento de las devoluciones por el impuesto sobre sociedades.

Por tributos, en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), las retenciones sobre rendimientos de trabajo han aumentado un 6,1%, esto es 96,7 millones de euros de incremento con relación al mismo periodo del año anterior. Los ingresos por cuota diferencial neta de IRPF han aumentado 5,8 millones de euros, y las devoluciones han disminuido 123,8 millones; por lo tanto, la recaudación líquida ha aumentado 129,6 millones de euros hasta septiembre, en relación con el mismo periodo del año anterior.

Una variación que tal y como se ha explicado anteriormente se debe principalmente a las devoluciones extraordinarias a mutualistas practicadas el año pasado. Teniendo en cuenta todos los componentes, la recaudación líquida del IRPF ha aumentado el 15,1% esto es 219,5 millones de incremento.

En lo que concierne al Impuesto sobre Sociedades, los ingresos por cuota diferencial neta han disminuido en 73,8 millones hasta septiembre en relación con el mismo periodo de 2024. Dicha variación tiene dos componentes: por un lado, los ingresos brutos han aumentado 2,9 millones; y por otro, las devoluciones han aumentado 76,7 millones.

En referencia al IVA de gestión propia, la recaudación acumulada del IVA, respecto al año anterior, ha aumentado el 7,1%, es decir, ha habido 63,6 millones de euros de incremento en la recaudación. En este apartado, los ingresos del territorio de Gipuzkoa han aumentado 96,1 millones de euros (+7,5%), las devoluciones 49,6 millones (+7,7%) y los ajustes interterritoriales 17,1 millones (+6,9%).

La diputada Foral de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, mantiene la confianza en finalizar el año con una recaudación superior a la estimada inicialmente el año pasado, tal y como se trasladó en el Consejo Vasco de Finanzas celebrado el lunes pasado en Vitoria-Gasteiz. En referencia al Impuesto de Sociedades, Agirre, ha matizado que la caída en la recaudación de los impuestos se debe a las devoluciones extraordinarias de retenciones vinculadas a la tributación de las EPSV.

En esta línea ha señalado que «las empresas en su conjunto han mejorado su resultado contable, así como la cuota líquida y resto de elementos del Impuesto de Sociedades lo que refleja que el tejido empresarial de Gipuzkoa mantiene su solidez». Así, ha matizado que en el caso de Gipuzkoa «la recaudación neta de la cuota diferencial neta en el impuesto de sociedades se ha visto lastrada por este efecto de las EPSV».