Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La recaudación acumulada en Gipuzkoa aumenta un 9,7% hasta septiembre en relación con el año anterior

Los rendimientos de trabajo y el IVA tiran de los ingresos, mientras el Impuesto de Sociedades se resiente

Pilar Aranguren

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:15

Comenta

La recaudación acumulada en Gipuzkoa ha experimentado un incremento del 9,7% en relación con el año anterior. En total se han recaudado 4.036 ... millones de euros hasta septiembre, 358 millones más que en el mismo periodo de 2024, según indica el Departamento de Hacienda. Un aumento que es el previsto para todo el ejercicio, según se indicó la pasada semana en el Consejo Vasco de finanzas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3

    Trasladan al presunto homicida de Zarautz al lugar del suceso para la reconstrucción de los hechos
  4. 4 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  6. 6

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  7. 7

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  8. 8 Imanol Pradales recuerda la clave para hacer dinero: «Es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente»
  9. 9 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  10. 10

    Cuatro detenidos en Biarritz por un intento de atentado contra un opositor a Putin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La recaudación acumulada en Gipuzkoa aumenta un 9,7% hasta septiembre en relación con el año anterior

La recaudación acumulada en Gipuzkoa aumenta un 9,7% hasta septiembre en relación con el año anterior