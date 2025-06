Los mayores morosos de Gipuzkoa adeudan 203 millones a Hacienda, cinco menos que el año pasado

La Hacienda Foral de Gipuzkoa ha hecho pública este lunes su décima lista de grandes morosos, un registro en el que figuran 82 personas físicas ... y jurídicas que adeudan al menos 600.000 euros al erario público, sumando entre todos una deuda total de 203 millones de euros. En comparación con la edición anterior, el registro de este año incorpora a 9 nuevos contribuyentes con una deuda conjunta de 10,3 millones de euros, mientras que 11 han salido del listado, con deudas que alcanzaban los 15,3 millones.

Esta lista incluye tanto deudas como sanciones tributarias pendientes a fecha de 31 de diciembre de 2024, y se ha confeccionado conforme a los criterios establecidos por la normativa vigente. También se incorporan aquellos que figuran como responsables solidarios de dichas deudas.

Los mayores deudores son los hermanos José Ramón y Juan Miguel Osinalde Echaniz, cuya primera aparición en la lista en el año 2007 estuvo envuelta en polémica, pero que desde entonces no han salido de la misma aunque siguen con la vía jurídica para resolver la situación con el fisco foral. La minuta supera para los dos hermanos los 40 millones de euros (cinco menos que en el pasado ejercicio). Eso sí, la cantidad que adeudan es una única deuda solidaria (ambos responden por igual) y no dos diferentes, con lo que a efectos prácticos no se pueden sumar ya que en realidad es la misma y es única. Cabe recordar que la constructora Lagilur, que hasta 2023 era el mayor deudor, salió de la lista el año pasado tras abonar 80,2 millones al departamento que dirige la diputada de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre. Después de los hermanos Osinalde, el mayor deudor es Fagor Electrodomésticos, que figura en la segunda plaza con 14,5 millones.

El listado, que puede consultarse en el tablón electrónico de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se enmarca dentro de la estrategia institucional de lucha contra el fraude fiscal. La publicación de estos datos pretende reforzar la concienciación social sobre la importancia del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y contribuir a la deslegitimación social de las conductas evasoras.

Cabe destacar que muchas de las deudas recogidas en el listado son difíciles de cobrar, debido a que los obligados ya han pasado por procesos de liquidación de bienes o procedimientos concursales. En este sentido, la mayoría de las salidas del listado no se deben al pago de las deudas, sino al agotamiento de las vías administrativas para su recuperación.

La próxima lista se publicará en 2026, con datos actualizados al 31 de diciembre de 2025. Los contribuyentes afectados serán previamente informados y dispondrán de un plazo de diez días para presentar alegaciones.