Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE

Los inspectores de Hacienda denuncian la creación de una estructura tributaria ilegal en Cataluña

La asociación de profesionales muestra su preocupación por un sistema «sin amparo legal» y pide al Gobierno que aclare si trasladará funcionarios como ha anunciado ERC

E. M.

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:26

Comenta

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) manifestó este jueves su «profunda preocupación» ante los recientes avances en el desarrollo de la Agencia ... Tributaria Catalana (ATC), una estructura tributaria paralela en Cataluña «sin amparo legal». Los inspectores enviaron un comunicado advirtiendo de la situación especialmente tras la convalidación del Decreto-Ley 15/2015, que modifica su régimen jurídico para adaptarlo a las supuestas «necesidades y nuevas funciones derivadas del sistema de financiación singular» de la Generalitat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  7. 7 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  8. 8 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  9. 9 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  10. 10

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los inspectores de Hacienda denuncian la creación de una estructura tributaria ilegal en Cataluña

Los inspectores de Hacienda denuncian la creación de una estructura tributaria ilegal en Cataluña