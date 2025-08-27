Donostia, Urola Kosta y Bidasoa concentran el 75% de los guipuzcoanos con más patrimonio

Hay tres comarcas en Gipuzkoa donde se concentra un buen número de contributentes acaudalados. Un colectivo de ciudadanos con un alto poder adquisitivo que cada ... año debe abonar el Impuesto de Patrimonio, el tributo que grava las posesiones de los más favorecidos. Según los datos de Hacienda relativos al ejercicio de 2023 con las declaraciones de la Renta presentadas en 2024 -últimas disponibles-, 7.086 de los 9.099 declarantes de este gravamen están empadronados en Donostialdea, Urola Kosta y Bidasoa, lo que supone el 75% del total, tres de cada cuatro -ver gráfico adjunto-.

El Impuesto de Patrimonio beben pagarlo aquellas personas físicas con residencia habitual en Gipuzkoa y con un patrimonio superior a 700.000 euros. Eso sí, los bienes inmuebles que consten como vivienda habitual están exentos hasta un importe de 300.000 euros.

Entrando en detalle, 5.303 contribuyentes pertenecen a la capital de Gipuzkoa y sus alrededores, que abarca municipios como Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta y Usurbil. A continuación, figuran 962 residentes de Urola Kosta, que engloba a localidades como Zarautz, Getaria o Zumaia. Y la tercera posición de este podio privilegiado lo ocupan los vecinos de Bidasoa, que viven en Irun y Hondarribia.

Número de declarantes por comarca en 2023 Bidaosa Donostialdea Bajo Deba Oarsoaldea Urola Kosta Tolosaldea Alto Deba Oarsoaldea Goierri 0-400 400-800 800-6.000 5.303 962 821 507 497 427 371 182 29 Donostialdea Sin clasificar Urola Kosta Oarsoaldea Tolosaldea Alto Deba Bajo Deba Bidasoa Goierri Fuente: Hacienda foral P. DALLA FONTANA

A la hora de explicar por qué estas comarcas se sitúan en el top, hay varias claves que saltan a la vista. Empezando por la capital, es evidente el efecto que genera San Sebastián en la economía guipuzcoana. Es la población más grande, todo un imán turístico desde hace décadas, la que acumula mayor riqueza y tiene el precio de la vivienda más alto, y también algunas de las empresas más boyantes, especialmente vinculadas al ámbito tecnológico.

De hecho, San Sebastián atesora 11.400 de los 18.600 millones del patrimonio bruto total de esos 9.000 contribuyentes guipuzcoanos. ¿Dónde concentra la mayoría de esa fortuna? En los denominados valores mobiliarios, títulos o instrumentos financieros que representan derechos de propiedad o de crédito, y que se pueden comprar, vender o transmitir con relativa facilidad. En este apartado se incluyen acciones, bonos, obligaciones, pagarés, letras del Tesoro o participaciones en fondos de inversión.

Continuando por Zarautz, la localidad costera es otro núcleo atractivo de Gipuzkoa. Muchos ciudadanos navarros o madrileños tienen su segunda residencia y siempre ha llevado consigo ese aura de glamour. Ser un destino turístico de primer nivel es un imán también para otros contribuyentes del territorio, que apuestan por comprar allí una segunda residencia. E incluso de establecerse allí. Así, el paseo marítimo es una de las avenidas más exclusivas del territorio con viviendas que pueden rondar el millón de euros.

Por lo demás, esta comarca posee otra serie de detalles que evidencian un alto nivel de vida como puertos deportivos en Orio, en Getaria y en Zumaia, campo de golf en Zarautz, empresas relevantes del sector de la industria en Azpeitia, Azkoitia y Zumaia, y rincones señeros del territorio como los astilleros zumaiarras o los viñedos de txakoli, que atestiguan bonanza económica o propiedades de calado, por citar algunos ejemplos.

Hondarribia e Irun

Finalmente, en la comarca de Bidasoa también hay una serie de atractivos. Por ejemplo, Hondarribia irrumpió en el exclusivo ranking de las localidades de más de 2.000 habitantes con la renta por habitante más alta de España con una media 22.209 euros por persona. Es un municipio con un atractivo turístico y residencial, puerto pesquero y deportivo, y una oferta gastronómica de prestigio. Además, sus viviendas en primera línea de mar y chalets en zonas residenciales suelen estar muy valorados en el mercado.

En el caso de Irun, es una ciudad fronteriza estratégica, con paso a Francia y un papel clave en logística y comercio. Tiene un mercado inmobiliario menos caro que Hondarribia o Donostia, pero su dinamismo económico hace que concentre bastante patrimonio empresarial y de servicios. Así, alberga empresas ligadas al transporte, logística y comercio internacional, lo que puede traducirse en patrimonios relevantes.

El número de contribuyentes guipuzcoanos de Patrimonio ha ido creciendo desde 2011, cuando se creó el nuevo tributo, a excepción de 2015, cuando sufrió una merma de 500 personas. Si en 2011 eran 6.063 los guipuzcoanos que debían pasar por caja, doce años más tarde la cifra se ha elevado hasta los 9.000. A su vez, el aporte financiero de estas personas también ha aumentado y a día de hoy las arcas forales ingresan prácticamente 75 millones por parte de estos ciudadanos.