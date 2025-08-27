Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varias personas caminan por el paseo marítimo de Zarautz, que alberga viviendas de un elevado precio. Morquecho

Donostia, Urola Kosta y Bidasoa concentran el 75% de los guipuzcoanos con más patrimonio

Entre las tres comarcas suman 7.086 ciudadanos que pagaron este tributo en 2023, mientras que en Oarsoaldea es donde hubo menos declarantes

Mikel Madinabeitia
Paula Dalla Fontana

Mikel Madinabeitia y Paula Dalla Fontana

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:03

Hay tres comarcas en Gipuzkoa donde se concentra un buen número de contributentes acaudalados. Un colectivo de ciudadanos con un alto poder adquisitivo que cada ... año debe abonar el Impuesto de Patrimonio, el tributo que grava las posesiones de los más favorecidos. Según los datos de Hacienda relativos al ejercicio de 2023 con las declaraciones de la Renta presentadas en 2024 -últimas disponibles-, 7.086 de los 9.099 declarantes de este gravamen están empadronados en Donostialdea, Urola Kosta y Bidasoa, lo que supone el 75% del total, tres de cada cuatro -ver gráfico adjunto-.

