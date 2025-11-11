Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha anunciado este martes la inyección de los primeros 65 millones en el nuevo fondo Indartuz. Uceda

El Gobierno Vasco aplaude la iniciativa armada para arraigar Uvesco en Euskadi

El Ejecutivo inyecta los primeros 65 millones en el nuevo fondo Indartuz para apoyar a empresas

Julio Díaz de Alda

Julio Díaz de Alda

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:52

Comenta

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou ha aplaudido este martes iniciativas como la conformada entre varios inversores vascos junto al primer espada ... de Uvesco, Ángel Jareño, para intentar adquirir la empresa al fondo francés PAI Partner y, así, blindar su arraigo en el país. Una operación revelada en exclusiva por DV.

