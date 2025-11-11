El Gobierno Vasco aplaude la iniciativa armada para arraigar Uvesco en Euskadi

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou ha aplaudido este martes iniciativas como la conformada entre varios inversores vascos junto al primer espada ... de Uvesco, Ángel Jareño, para intentar adquirir la empresa al fondo francés PAI Partner y, así, blindar su arraigo en el país. Una operación revelada en exclusiva por DV.

«La operación, sobre la que estamos puntualmente informados en el Gobierno Vasco, esta en una fase muy inicial, con lo que pediría discreción al respecto. Pero, en general, iniciativas como esta, en la que una 'cuadrilla' de socios inversores locales se une para algo así, en una empresa en la que hay fondos extranjeros que se pueden ir, me parece buena», ha señalado sin ambages. «El Ejecutivo está siempre para ayudar y facilitar en este tipo de procesos», ha recalcado.

Las palabras de D'Anjou han llegado al anunciar éste que el Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la inyección de los primeros 65 millones de euros en el fondo Indartuz, uno de los siete nuevos instrumentos financieros estratégicos que forman parte del plan 'Euskadi Eraldatuz 2030' y que se enmarca también en la Alianza Financiera Vasca, con la que se prevé movilizar 4.000 millones de euros para fortalecer el corpus industrial y empresarial de Euskadi desde los ámbitos público y privado (este aportaría 3.000 millones). «Con Indartuz, el Gobierno Vasco reafirma su compromiso con una Euskadi mas competitiva y mas cohesionada. Damos así un paso decisivo para impulsar el arraigo de nuestro tejido productivo», ha añadido.

El Fondo Indartuz está concebido, ha apuntado el consejero, para la inversión directa en proyectos transformadores. Pero el vehículo podrá también invertir en empresas y proyectos de manera indirecta, mediante la participación en otros fondos en lo que se conoce como un fondo de fondos, una auténtica novedad.

El indartuz no es el único vehículo inversor de nueva creación puesto en marcha por el gabinete de Imanol Pradales en el capítulo de reforzar los instrumentos con los que apoyar al tejido empresarial de Euskadi. Así, surgen otras iniciativas inéditas como dos nuevos fondos de capital riesgo para start up y nueva industria. El Indartuz, apuntó, será gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas, lo que garantiza un manejo «eficiente y ágil».