La diputada de Hacienda yFinanzas, Itziar Agirre, compareció ayer en las Juntas de Gipuzkoa para la aprobación de los dos impuestos.

Gipuzkoa recaudará 6,6 millones con el Impuesto a la Banca aprobado ayer en Juntas

El parlamento foral también dio luz verde ayer al tributo a grandes multinacionales, que afectará a menos de cinco firmas en el territorio

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:05

La Hacienda de Gipuzkoa prevé ingresar 6,6 millones de euros a partir de 2026 gracias al nuevo impuesto a la banca aprobado ayer por ... las Juntas Generales. La estimación parte de las declaraciones del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2024 y corresponde únicamente a las entidades financieras sujetas a la normativa foral guipuzcoana. Este tributo, temporal y de carácter directo, grava el margen positivo de intereses y comisiones que obtienen las entidades de crédito por su actividad en territorio español, y aplica tipos progresivos que oscilan entre el 1% para los primeros tramos y el 7% para bases liquidables superiores a 5.000 millones de euros.

