Exterior de la sede de Errotaburu.

Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»

Hacienda sólo permitirá acogerse a esta ayuda a los contribuyentes que justifiquen el cambio de domicilio en las ventas de las casas compradas a partir de 2026

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:03

Comenta

El año que viene llega con importantes novedades fiscales en materia de vivienda. Todos los contribuyentes que vendan en el futuro una casa comprada a ... partir del 1 de enero de 2026 –su residencia habitual– para trasladarse a otro domicilio ya no podrán acogerse al beneficio tributario de esa plusvalía en el IRPF como viene sucediendo hasta ahora. La Hacienda foral va a limitar la exención por reinversión en vivienda a unos casos específicos con el objetivo de frenar la especulación inmobiliaria. Se trata de una de las medidas que recoge la reforma fiscal que acordaron en primavera las Diputaciones forales –en Gipuzkoa unieron sus votos el PNV, el PSE y Elkarrekin Gipuzkoa– y que es pionera a nivel estatal.

