Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Profesional de una empresa biotecnológica de San Sebastián. IÑIGO ROYO

Gipuzkoa descarta replicar los incentivos fiscales alaveses en biotecnología y refuerza su plan

Frente a la tentación de deducciones externas, el territorio mantiene su hoja de ruta con planes estratégicos, como el polo de Illunbe que atraerá a líderes del sector

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

El diputado general de Álava, Ramiro González, abrió el debate la pasada semana al anunciar que su territorio estudiará «nuevos incentivos fiscales» para impulsar ... el sector de las biociencias. La iniciativa, que deberá pasar por consulta europea y aprobación en las Juntas, promete generar «riqueza y empleo», según sus palabras. Este tipo de medidas plantea, sobre el papel, un escenario en el que ciertos proyectos podrían sentirse tentados por los beneficios fiscales alaveses, fuera del marco armonizado aprobado este año por los tres territorios, siguiendo experiencias recientes en otros sectores, como la producción audiovisual, donde deducciones similares en Bizkaia impulsaron el traslado de proyectos en 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  2. 2 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  3. 3

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  4. 4 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  5. 5

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»
  6. 6 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  7. 7

    Georgina Amorós: «Soy muy feliz en Donostia, me encantaría vivir aquí»
  8. 8

    Jennifer Lawrence se luce por fin en San Sebastián tras marcarse un Angelina Jolie en su llegada al hotel
  9. 9

    Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Todavía no hemos terminado en Gaza»
  10. 10

    «Voy como empachada de mí misma porque no he tenido tiempo de digerir cada proyecto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gipuzkoa descarta replicar los incentivos fiscales alaveses en biotecnología y refuerza su plan

Gipuzkoa descarta replicar los incentivos fiscales alaveses en biotecnología y refuerza su plan