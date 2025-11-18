Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fachada exterior de la sede central de la Hacienda de Gipuzkoa, en el barrio donostiarra de Errotaburu. Lobo Altuna

Gipuzkoa aprueba los nuevos impuestos a la banca y grandes multinacionales

La Hacienda foral se convierte en la primera de Euskadi en aprobar estos tributos, que suponen un paso significativo en el «autogobierno económico»

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:57

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado este martes el impuesto complementario del 15% sobre los beneficios a grandes Grupos Nacionales y Multinacionales, y el ... impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de Determinadas Entidades Financieras. El desarrollo de estas Normas Forales provienen de los acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta del Concierto Económico a finales del año pasado. Con la aprobación de estas medidas, Gipuzkoa se convierte en el primer territorio histórico de Euskadi en finalizar el procedimiento iniciado hace ya un año.

