Gipuzkoa aprueba los nuevos impuestos a la banca y grandes multinacionales

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado este martes el impuesto complementario del 15% sobre los beneficios a grandes Grupos Nacionales y Multinacionales, y el ... impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de Determinadas Entidades Financieras. El desarrollo de estas Normas Forales provienen de los acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta del Concierto Económico a finales del año pasado. Con la aprobación de estas medidas, Gipuzkoa se convierte en el primer territorio histórico de Euskadi en finalizar el procedimiento iniciado hace ya un año.

El primer tributo se aplicará a entidades constitutivas de grupos nacionales o multinacionales de gran magnitud con un importe neto de la cifra de negocios consolidada igual o superior a 750 millones de euros en al menos dos de los últimos cuatro ejercicios.

Mientras tanto, el nuevo impuesto a la banca es un tributo de carácter temporal que tiene naturaleza de impuesto directo que grava el margen positivo de intereses y comisiones obtenido por entidades de crédito, sucursales de entidades de crédito extranjeras y establecimientos financieros de crédito derivado de la realización de la actividad en territorio español. La norma foral propone gravar conforme a cinco tramos: el tipo inicial es de 1% para los primeros 750 millones de base liquidable, y alcanza el 7% para una base liquidable mínima de 5.000 millones. El periodo impositivo coincidirá con el ejercicio económico de la entidad financiera y el impuesto se devengará el último día del periodo impositivo.

La diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, ha manifestado su satisfacción «ya que la aprobación de estas Normas Forales supone avanzar en el autogobierno en materia fiscal, al disponer de autonomía a la hora de regular y recaudar estos impuestos». Asimismo, haciendo referencia al impuesto complementario que grava un mínimo del 15% de los beneficios a empresas nacionales y multinacionales, Agirre, ha añadido que «la aprobación de esta medida además supone un nuevo hito en la integración de Gipuzkoa en el ámbito de la fiscalidad internacional».

Víctimas del amianto

Entre los elementos más destacados del impuesto cabe señalar que la base liquidable del impuesto será el resultado de reducir la base imponible en el importe de diversas reducciones: una reducción genérica de 100 millones de euros, la reducción por la obra benéfico-social de las fundaciones bancarias y la reducción por determinadas aportaciones obligatorias en el ámbito de las sociedades cooperativas. Asimismo, se establece una deducción por el establecimiento nuevos cajeros automáticos que facilitan el acceso a los recursos financieros en municipios de menor tamaño.

Además de estos dos nuevos tributos, los grupos junteros han dado luz verde a otras modificaciones del Concierto Económico que afectan a diversos colectivos como los no residentes en el territorio o a las víctimas del amianto, que recibirán compensaciones económicas y que estarán exentas de tributación. También es destacable, en el ámbito de las medidas de impulso al desarrollo sostenible, transición energética y reducción del impacto medioambiental, la mejora de la redacción técnica del artículo 65 de la norma foral del impuesto sobre sociedades y, a su vez, se incluye el mecanismo de financiación, ya vigente para las deducciones de cultura e I+D, con la finalidad de dar un impulso adicional a dichas medidas, así como otras medidas que refuerzan la apuesta por la inversión en la transición energética.