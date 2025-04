Las Juntas de Gipuzkoa rechazan la enmienda a la totalidad de EH Bildu a la reforma fiscal

Las Juntas Generales han votado este miércoles en contra, tal y como se esperaba, de la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu a ... la reforma fiscal. La iniciativa de la formación abertzale ha recibido 26 votos en contra, 22 a favor y 3 abstenciones. Un pleno que ha tenido lugar en Gipuzkoa el mismo día en el que Bizkaia y Álava han aprobado la reforma fiscal.

La diputada de Hacienda, Itziar Agirre (PNV), ha arrancado el Pleno con la defensa de la revisión tributaria que ha pactado el Gobierno foral (PNV-PSE) junto a Podemos y que se someterá a votación el próximo 7 de mayo. Agirre ha subrayado que las medidas «favorecerán» a las mujeres, los jóvenes y a las clases medias. «Es una reforma que afronta la problemática de la vivienda, la conciliación y la igualdad. Es, en definitiva, una reforma que ahonda en el bienestar de Gipuzkoa», ha señalado.

La máxima responsable del fisco ha hecho hincapié en que «se trata de una reforma de calado justa y progresiva, que garantiza y busca avanzar en la cohesión social y el bienestar integral de la ciudadanía». En materia de vivienda, por ejemplo, la diputada de Hacienda ha señalado que «hemos desarrollado medidas para paliar el problema de precios y de escasez de vivienda a fin de facilitar la puesta en alquiler de viviendas y ampliar ofertas o facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes».

Posteriormente, Maddalen Iriarte (EH Bildu) ha tomado la palabra para decir que la reforma pactaca por PNV, PSE y Podemos es «una oportunidad perdida. Una lista muy larga de deducciones que no permite hacer una reforma en profundidad. No es una reforma, es un retoque. Es cortoplacista, no aporta seguridad ni a las personas ni al territorio y no garantiza la recaudación».

Críticas de Podemos a Bildu

Miren Echeveste, de Elkarrekin Gipuzkoa, la tercera en intervenir en Juntas, ha tachado de «tomadura de pelo y populismo comunicativo» la propuesta fiscal de la coalición abertzale y asegurado que su partido ha pactado con jeltzales y socialistas una reforma «que beneficia a la mayoría de la sociedad». Incluso se ha jactado del enfado de Confebask con las medidas propuestas en el impuesto de Sociedades, que aumentan la presión fiscal a las empresas que no mantengan ni creen empleo o a las que consiguen unos beneficios extraordinarios. «¿Se ha enfadado la patronal? Pues medallita para nosotros», ha dicho. Echeveste, finalmente, ha criticado duramente la iniciativa de la formación abertzale por ser una enmienda a la totalidad de «dos páginas y nueve enmiendas parciales».

Desde el ámbito popular, Mikel Lezama ha criticado la postura socialista por rechazar el acuerdo con el PP. «Nuestro partido defiende los servicios públicos, la progresividad y tener más recursos. Donde nos diferenciamos es en el cómo conseguirlo. Lo que defendemos es incentivar la inversión y no aumentar la carga fiscal de los trabajadores y clases medias», ha expuesto. También le ha reprochado a la diputada general, Eider Mendoza, que asegure que la reforma fiscal beneficiará a la competitividad de la industria cuando «la propia Cámara de Comercio y Adegi han dicho lo contrario», tal y como adelantó este periódico.

Y desde el PSE, Alberto Albistegui ha afirmado que el acuerdo a tres entre PNV, PSE y Podemos es «bueno» para Gipuzkoa y para Euskadi. «Lo valoramos como un pacto fiscal de país, con sus complicaciones en la negociación pero que mejora enormemente las actuales normales forales. Recoge medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y políticas progresistas para que avance la sociedad. Y se ha realizado arrimando el hombro, no todos por cierto, en pos de una mejor y mayor justicia fiscal», ha aseverado. «Bildu ha jugado al tactismo, a mirarse su ombligo y ha hecho dejadez de sus responsabilidades con el único objetivo de conseguir rentabilidad política. Bildu no está preparado, no cuenta con la madurez necesaria para alcanzar acuerdos de alcance», ha agregado.

Tras una segunda ronda en la que han vuelto a intervenir todos los grupos junteros, se ha procedido a la votación en Juntas, donde no se han producido sorpresa y la enmienda a la totalidad no ha salido adelante. El pleno definitivo para la aprobación de la reforma fiscal se celebrará el próximo 7 de mayo.