Los empleados ahorran 1.500 euros al año con la retribución flexible

Esta modalidad de pago permite al trabajador acceder a beneficios exentos de IRPF y maximizar el ahorro fiscal que puede alcanzar los 2.500 euros anuales

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:04

Cada euro de la nómina cuenta. El aumento de los salarios en los últimos años no ha seguido el ritmo de la inflación y muchos ... trabajadores han encontrado en la retribución flexible una manera de recuperar por esta vía parte de la pérdida de poder adquisitivo. Este sistema legal, que permite al asalariado sacar a su nómina un rendimiento 'extra' al acceder a beneficios exentos de IRPF y maximizar el ahorro fiscal, permite ahorrar a los trabajadores unos 1.300 euros al año, de media. Pero esta cuantía puede alcanzar hasta los 2.500 euros anuales.

