La Diputación aprueba la tributación mínima del 15% a los beneficios de las multinacionales
Se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2024 una vez sea refrendada por las Juntas Generales antes de fin de año en cumplimiento de una normativa europea
San Sebastián
Lunes, 6 de octubre 2025, 11:38
El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado este lunes la norma foral del Impuesto Complementario del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ... un tributo concertado de normativa autónoma que establece una tributación mínima global del 15% sobre los beneficios de grupos multinacionales y grupos nacionales de gran magnitud. Una medida que adopta en cumplimiento de una normativa europea aprobada en diciembre de 2022.
El citado tributo se aplicará a entidades constitutivas de grupos nacionales o multinacionales de gran magnitud con un importe neto de la cifra de negocios consolidada igual o superior a 750 millones de euros en al menos dos de los últimos cuatro ejercicios.
Se espera que la aprobación de dicha norma foral se realice en las Juntas Generales de Gipuzkoa antes de que finalice el año.
De manera previa y de cara a cumplir con lo establecido en la directiva de la UE, la Diputación Foral de Gipuzkoa aprobó un decreto foral norma de urgencia, convalidado por las Juntas Generales de Gipuzkoa en febrero de 2025, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica necesaria a los contribuyentes, toda vez que el impuesto complementario tiene efectos para los periodos impositivos que comiencen a partir del 31 de diciembre de 2023.
