Europa necesita a sus pymes

Compartir

En un mundo que se transforma a velocidad vertiginosa, Europa no puede permitirse el lujo de ir por detrás. Si las decisiones se ralentizan, los ... desafíos se acumulan y todo ello, afecta directamente a nuestras empresas, especialmente pymes, que no tienen tiempo que perder. Si queremos una Europa más fuerte, más resiliente y competitiva, debemos empezar por fortalecer el acceso de las pymes a la financiación. Sin pymes no hay tejido económico y sin financiación no hay crecimiento.

Esta ha sido una de las principales conclusiones de nuestra iniciativa FINANZA que acabamos de celebrar en su décima edición. Una idea que también han compartido nuestros ponentes invitados: José Luis Escrivá, Gobernador del Banco de España y Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME. Nos parecía necesario reflexionar sobre el futuro del sistema financiero europeo y su impacto en las pymes. Todos alineados, hemos puesto nuestra atención en las mejoras que debe afrontar nuestro sistema financiero. No es un tema menor: en la Unión Europea existen más de 26 millones de pymes, que representan el 99,8 % del total de empresas no financieras. Son el motor de la innovación, la diversidad económica y la resiliencia. Pero siguen enfrentándose a barreras estructurales: percepción de riesgo, costes elevados, falta de información y una fragmentación normativa que penaliza su desarrollo. La buena noticia es que algo se mueve. En mayo de este año, la Comisión Europea presentó el cuarto paquete ómnibus de simplificación administrativa, con el objetivo de reducir en un 25 % la carga regulatoria para todas las empresas y hasta un 35 % para las pymes. Una adecuada simplificación puede ser una vía directa para liberar recursos, fomentar la innovación y facilitar el acceso a financiación. En paralelo, la financiación europea también da señales de impulso. Hace apenas unos días, la Comisión Europea emitió 9.000 millones de euros en bonos para financiar programas clave. Parte de estos fondos se canalizarán hacia inversiones que beneficiarán indirectamente a las pymes, especialmente en sectores estratégicos como la digitalización y la sostenibilidad. Desde Elkargi, entidad financiera creada por y para las empresas, y herramienta de colaboración público-privada, antes de exigir a terceros, nos exigimos a nosotros mismos. Hablo de tener luces largas y el foco puesto, en hacer todo lo que esté en nuestras manos. Sinceramente, creo que lo estamos haciendo. Me refiero a fortalecer nuestra oferta en formación financiera. Lo compartía el Gobernador con nosotros durante su intervención. Divulgar conocimiento financiero es fundamental para impulsar la competitividad empresarial. A mayor formación financiera actualizada, las empresas tendrán mayor capacidad de gestión. A partir de ahí, el acceso a todo tipo de financiación será estratégico para el crecimiento de las empresas, sobre todo las pymes. Por eso, desde Elkargi siempre apoyaremos y seremos parte de todas las iniciativas que vayan en esta dirección. Formamos parte de la Alianza Financiera Vasca, impulsada hace unas fechas por el Gobierno Vasco, y hemos activado un plan extraordinario de avales y financiación por valor de 450 millones de euros, junto con la banca. Liquidez en tiempos de aranceles. También estamos convencidos de que, junto con la bancaria, impulsar iniciativas alternativas que complementen la financiación, será clave para la sostenibilidad y competitividad de nuestras empresas. Diversificación financiera. Un claro ejemplo es el Fondo Innovación, en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, que pone a disposición de las pymes 70 millones de euros para su transformación tecnológica, en condiciones altamente competitivas: 3,04%, a 5 años y hasta 1,5 millones. Con plena garantía jurídica, fiscal y financiera, se trata de un fondo creado por pequeños ahorradores gracias al que se financian, con garantía Elkargi, proyectos innovadores de base tecnológica. La iniciativa con sello europeo «Finance Europe», que se ha lanzado recientemente en París y que busca canalizar el ahorro de los ciudadanos hacia proyectos alineados con las prioridades estratégicas de la UE, sigue esta filosofía. En definitiva, si queremos una Europa más fuerte, debemos apostar por un sistema financiero más accesible, más ágil y más justo para las pymes. Europa necesita a sus pymes y éstas, un sistema financiero a su altura. Porque son ellas las que sostienen el empleo, la innovación y el futuro de nuestro continente. Y porque, como bien sabemos en Elkargi, cuando las pymes crecen, Europa crece.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión