Elkargi duplica su tamaño y se consolida como la entidad financiera de las pymes

Elkargi, que este año cumple 45 años de andadura como entidad financiera especializada en asesoramiento económico y financiero y soluciones de financiación para empresas, afronta ... su futuro inmediato con buenas perspectivas después de cerrar un 2024, que le ha permitido cumplir con sus objetivos y ganar músculo.

De hecho, durante la presentación este jueves de los resultados y del nuevo plan estratégico, su presidente, Lander Arteche Eguía, y su director general, Zenón Vázquez, han puesto de relieve que Elkargi ha duplicado su tamaño consolidándose como la entidad financiera de las pymes.

El balance de 2024 avalan esa fortaleza de la que otrora fuera entidad avalista, pero que desde hace varios años ha abierto el abanico ofreciendo soluciones financieras de todo tipo a las empresas y en especial a las pymes vascas.

De hecho, los dos dirigentes indicaron que Elkargi apoyó el año pasado con financiación a cerca de 1.400 empresas que en su conjunto facturan un volumen total de 10.000 millones de euros, lo que sirvió para impulsar la creación de nuevo empleo y el fortalecimiento de cerca de 78.000 puestos de trabajo.

Una cifra que eleva a cerca de 11.300 empresas las que está prestando financiación, que facturan por encima de los 38.000 millones y representan a más de 250.000 empleos.

Cumpliendo con el objetivo previsto, cerró el año pasado con 415,8 millones de euros en formalizaciones, una actividad similar a la del ejercicio anterior (-1,6%). Bizkaia fue el territorio donde más creció, un 23%, hasta los 140 millones, aunque Gipuzkoa sigue siendo la que tiene un mayor volumen, con 150 millones, Araba cuenta con 66 y fuera del País Vasco ha financiado con otros 60 millones.

De este modo culminó 2024 con 186,6 millones de recursos propios, un 6% más, con un crecimiento del 73% en esta nueva era, al tiempo que elevó los resultados hasta los 8,4 millones, que destinarán para «fortalecer la entidad y reforzar el apoyo a las empresas con soluciones financieras con valores», según ha remarcado Zenón Vázquez. Asimismo, ha elevado su ratio de solvencia hasta el 16,16%.

Añadió que en este tiempo «hemos doblado su tamaño, elevado sus recursos y la solvencia, lo que nos permite ser más fuertes para apoyar a las empresas ante esta incierta y compleja coyuntura». «Contar con un Elkargi más fuerte y solvente es hoy más necesario que nunca», ha rubricado su presidente, Lander Arteche.

Nuevo plan estratégico

En este sentido, Zenón Váquez ha apuntado que está aumentado la demanda por parte de las empresas para que «les apoyemos en mejorar y fortalecer su estructura económico-financiera. Estamos con las empresas para acompañarlas en la profesionalización de su función financiera», subrayó.

En este contexto Elkargi ha registrado un incremento de este servicio, que se ofrece desde EFK Elkargi Financial Knowledge, para tesorería y controlling, con un total de 70 proyectos gestionados en 2024, un 37% más, y con un incremento del 40% de la facturación.

Además, la entidad formó el año pasado a 850 profesionales financieros, gracias entre otras cosas a las alianzas que tiene con Deusto Business School o el IE Business School, entre otros. De cara a este año se marca como objetivos superar los 1.000 profesionales formados, y que Elkargi sea un referente en formación financiera.

Finalmente, ambos dirigentes han anunciado que la 35 edición del Encuentro Empresarial que celebrará este años tendrá lugar el próximo 10 de abril en el Kursaal donostiarra. Se desarrollará bajo el título 'Next level vs. Game over'. Contará, entre otros, con la participación del exprimer ministro italiano y actual presidente del Instituto Jacques Delors, Enrico Letta, a quien la comisión europea encargó, junto a Mario Draghi, la elaboración de un informe sobre el futuro del mercado único y que se ha convertido en brújula de acción para la Comisión y el futuro de la UE.