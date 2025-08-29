Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Un accidente entre tres coches provoca siete kilómetros de retenciones en la AP-8 en Deba sentido Irun
Usuarios de Sepe en las oficinas del servicio en Gros. F. Morquecho

Facua Euskadi denuncia la falta de personal en el Sepe de Gipuzkoa

La asociación de consumidores señala la escasez de mano de obra como causa principal de las demoras para solicitar trámites

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:46

La asociación de consumidores Facua Euskadi ha denunciado, mediante un comunicado publicado este viernes, la «flagrante falta de personal y de citas» en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) de Gipuzkoa. La agrupación explica que esta «situación de colapso» provoca que aparezcan dificultades a la hora de solicitar prestaciones o ayudas por desempleo, «a las que tienen derecho». Como ya adelantó este periódico a principios de verano, algunos de los solicitantes que se acercaban a las oficinas guipuzcoanas del Sepe recibían citas hasta tres meses después de pedirlas y describían las carencias de efectivos.

