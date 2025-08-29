Facua Euskadi denuncia la falta de personal en el Sepe de Gipuzkoa

La asociación de consumidores Facua Euskadi ha denunciado, mediante un comunicado publicado este viernes, la «flagrante falta de personal y de citas» en las oficinas ... del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) de Gipuzkoa. La agrupación explica que esta «situación de colapso» provoca que aparezcan dificultades a la hora de solicitar prestaciones o ayudas por desempleo, «a las que tienen derecho». Como ya adelantó este periódico a principios de verano, algunos de los solicitantes que se acercaban a las oficinas guipuzcoanas del Sepe recibían citas hasta tres meses después de pedirlas y describían las carencias de efectivos.

El escrito iba remitido al Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno central, al que han urgido a llevar a cabo «las actuaciones que sean necesarias para dar solución» a esta problemática en las oficinas que el Sepe tiene en el territorio. «Es incomprensible que al ciudadano se le exija cumplir unos plazos concretos para solicitar el cobro de subsidios u otras ayudas mientras que las oficinas donde tiene que realizar los trámites no ofrecen citas o, si las ofrecen, sea en unos plazos excesivamente largos», continúa Facua Euskadi.

Pero este problema, aunque sea preocupante en Gipuzkoa, no se limita a nuestro territorio. «El Sepe sufre a nivel nacional una de las mayores tasas de desempleo público. Añadido a la carga de trabajo se está exigiendo a su personal realizar labores de información y gestión por encima del nivel exigible en función de la categoría con la que está contratado», reclama la asociación estatal.