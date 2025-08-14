La exigencia medioambiental frustra la expansión de los parques eólicos en Gipuzkoa

Los parques eólicos no despegan en Gipuzkoa. La exigencia medioambiental se está convirtiendo en una auténtica losa para sacar adelante los proyectos presentados por diferentes ... compañías, que se están encontrando con alegaciones presentadas por los ayuntamientos afectados y también por los pronunciamientos contrarios de las instituciones. Nuestro territorio atesora únicamente una instalación de estas características, la de Elgea-Urkilla, que comparte ubicación con terrenos de Álava. Y es de hace dos décadas.

La protección de la fauna –especialmente de aves como la paloma torcaz, el buitre leonado o el milano real–, la presión social ejercida por varias plataformas ciudadanas y hasta problemas de compatibilidad con la seguridad aérea –por la cercanía con el aeropuerto de Hondarribia– están siendo los principales obstáculos para paralizar o anular los planes de compañías como Statkraft o Capital Energy en el territorio.

De la docena de parques que Gipuzkoa tenía previsto construir en los próximos años –ver mapa adjunto–, ya hay dos que están anulados –Karakate y Ezkeltzu–. Otros dos han recibido este año un varapalo de calado por parte del Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno Vasco con sendas declaraciones de impacto ambiental negativas, que dejan a ambos en vía muerta. Se trata de los proyectos de la multinacional noruega Statkraft, denominados Itsaraz y Piaspe en las comarcas de Alto Deba y de Urola. Hay otros dos que están en fase de alegaciones: Buruzai (entre Azkoitia y Zumarraga) y Trekutz (entre Urretxu y Antzuola). Los seis restantes se encuentran en una fase inicial: Miritxa (Leintz-Gatzaga), Jarindo (Eskoriatza y Leintz-Gatzaga), Basalgo (Eibar, Elgeta y Bergara), Mendiko Haizie (Urnieta, Lasarte-Oria y Andoain), e Ikatz Gane/Erreka en Hernani, donde Repsol y Endesa pugnan por hacerse con un potente proyecto.

Situación De los doce proyectos, dos están anulados, otros dos están ya en vía muerta, y dos más se encuentran en fase de alegaciones

La gran mayoría de proyectos de parques eólicos chocan con zonas protegidas como Red Natura 2000, conjunto de áreas de conservación diseñadas por la Comisión Europea para la protección de la biodiversidad en la Unión Europea. Así, en el caso del último parque tumbado por razones medioambientales, el informe del departamento de Industria considera que la zona es hábitat y corredor de especies de aves rapaces y quirópteros, varias con estatus de protección. Y el riesgo de colisión y la fragmentación del hábitat se consideró significativo.

Contradicciones

Pero no hay que olvidar que la presión social también ha ejercido una influencia importante para frenar estos proyectos. Además, como efecto colateral, ha provocado contradicciones internas en partidos como EH Bildu, que antiguamente era contraria a estas infraestructuras y que últimamente ha dado un giro estratégico. Incluso veía con buenos ojos el proyecto de Piaspe aunque se muestra satisfecha con el proceso llevado y que ha acabado en la declaración negativa de impacto medioambiental.

Ese posicionamiento de EH Bildu sobre los proyectos de energías renovables ha provocado tiranteces internas en la izquierda independentista, tanto por la gestión en sus gobiernos locales como por sus relaciones con los grupos ecologistas que censuran la colocación de parques eólicos o fotovoltaicos en los montes de Euskadi y Navarra. A pesar de los complicados equilibrios que tiene que mantener, la coalición abertzale ha marcado una clara dirección en su apuesta por la transición energética: «cambiar las condiciones para la implantación de estos proyectos en lugar de paralizarlos». Un compromiso adquirido en el proceso interno con su militancia y que ha concluido con un respaldo mayoritario (76,67%) a la ponencia base 'Bizigintza', para impulsar una transición energética «justa y ordenada».

Análisis interno El posicionamiento de EH Bildu sobre la energía renovable ha provocado tiranteces internas en la izquierda independentista

Sólo cuatro en Euskadi

Lo cierto es que Euskadi sólo tiene cuatro parques eólicos construidos. Además del de Elgea-Urkilla, Bizkaia tiene dos: en el monte Oiz y en el puerto de Bilbao –Lucero–. El cuarto es el de Badaia, en Álava. Un territorio que ya proyecta una nueva instalación en Labraza, cerca de Oion. Con todo, estas infraestructuras avanzan a cuentagotas y continúan lejos de los objetivos marcados por el Gobierno Vasco. Un dato. Cuando los ocho aerogeneradores de Labraza entren en funcionamiento, el peso de la potencia eólica en Euskadi será de 183 MW frente a los 1.358 MW de Navarra.

En el Gobierno Vasco están convencidos de que parte de la solución pasa por la potenciación de la red de distribución eléctrica. Las inversiones en interconexiones podrían facilitar el transporte de energía limpia generada en territorios como Navarra, dado el potencial eólico que existe allí, a pocos kilómetros de Euskadi. Sin embargo, aumentar la independencia energética continúa siendo una asignatura pendiente.

La paralización de proyectos eólicos no se da sólo en Gipuzkoa, también en Bizkaia. Euskadi ha rechazado dos parques eólicos más en el territorio vecino. La protección del alimoche vuelve a ser la barrera, el argumento que corta las alas, al proyecto denominado El Haya 1 y El Haya 2 y sus infraestructuras asociadas promovidos por Side Recovery Systems en el municipio vizcaíno de Balmaseda. En cambio, el mismo Ejecutivo ha concedido la autorización administrativa previa a construir una planta fotovoltaica en la localidad alavesa de Oion.

El Parque eólico El Haya 1 está compuesto por dos aerogeneradores de 4,35 MW y el Parque eólico El Haya 2, por otros dos de 2,95 MW, lo que hacían un total de 14,6 MW de potencia instalada. Pero el proyecto ya contaba con un informe previo elaborado por la Diputación de Bizkaia en el que se advertía de que la presencia de ciertas especies como el alimoche «hacían imposible la instalación de macroproyectos eólicos». Un argumento que también paralizó la construcción del parque que Statkraft tenía proyectado en Itsaraz.

La comarca de las Encartacioness, donde se ubicaría el proyecto, en el célebre monte Kolitza, presidido por una ermita, es un santuario para el alimoche. Un ave única de su linaje que se atreve a usar herramientas: coge una piedra y, con una paciencia de artesano, rompe huevos de avestruz o de otras aves para acceder al tesoro oculto. En el aire no es el más grande ni el más rápido, pero sabe que la inteligencia también es una forma de vuelo. Si alguna vez han visto uno, verán que tiene aires aristócratas. Y que es extravagante y elegante a partes iguales.

El alcalde de Balmaseda, Alfonso San Vicente, aseguró ayer que el monte Kolitza es un entorno sensible y añadió que, además, se trata de una zona «transitada incluso por locales y turistas, por lo que no nos parece el lugar adecuado» para una instalación de estas características.

Luz verde en Oion

Por otra parte, el Gobierno Vasco ha concedido la autorización administrativa previa a un proyecto de planta fotovoltaica en la localidad alavesa de Oion que suma una potencia nominal de 1 MW y contará con 1.680 módulos fotovoltaicos de 0,700 kWp, ubicados en tres parcelas de un polígono.

Esta nueva autorización administrativa previa es la segunda que recibe en apenas 24 horas la empresa, ya que este pasado martes el Gobierno Vasco le autorizó también la concesión administrativa de construcción para la instalación de 'Muga', otra planta fotovoltaica de 1 MW en la misma localidad de Oion.

El plazo de puesta en marcha del proyecto es de 3 años. Transcurrido dicho plazo sin que se haya solicitado la autorización de explotación de la instalación, se podrá declarar la caducidad de esta resolución.

El Ejecutivo vasco establece la condición de que las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto aprobado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, y teniendo en cuenta los condicionantes técnicos aceptados por el promotor.