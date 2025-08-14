Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Un rebaño de ovejas pasta en el parque eólico de Elgea-Urkilla. Iñigo Royo

La exigencia medioambiental frustra la expansión de los parques eólicos en Gipuzkoa

La protección de la fauna y la presión social se suman y paralizan ya la construcción de la mitad de los proyectos en el territorio

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 06:24

Los parques eólicos no despegan en Gipuzkoa. La exigencia medioambiental se está convirtiendo en una auténtica losa para sacar adelante los proyectos presentados por diferentes ... compañías, que se están encontrando con alegaciones presentadas por los ayuntamientos afectados y también por los pronunciamientos contrarios de las instituciones. Nuestro territorio atesora únicamente una instalación de estas características, la de Elgea-Urkilla, que comparte ubicación con terrenos de Álava. Y es de hace dos décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  2. 2 Ugaitz Amundarain: «Tras el fallecimiento de mi tía, la Semana Grande es sagrada»
  3. 3 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  4. 4

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua
  5. 5 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  6. 6 Detenido en Ondarreta por robar y agredir a la víctima que intentaba retenerle
  7. 7

    Una tregua de dos días antes de un puente con máximas de 41 grados
  8. 8 Se empiezan a comercializar las últimas 28 viviendas libres de Ciudad Jardín
  9. 9

    Pancartas políticas de todos los colores en Donostia
  10. 10 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La exigencia medioambiental frustra la expansión de los parques eólicos en Gipuzkoa

La exigencia medioambiental frustra la expansión de los parques eólicos en Gipuzkoa