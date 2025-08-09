Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El consejero de Hacienda y Finanzas, Nöel d'Anjou, anunció ayer que reforzará los controles de estas EPSV. J. Chavarri

Euskadi reforzará los controles de las EPSV de decesos tras el fraude de 600.000 euros en Bizkaia

El consejero de Hacienda anuncia una «reflexión interna» después de que esta entidad en Gallarta falsease durante años la documentación para ocultar el desvío de fondos de un directivo

I. Lizasoain

San Sebastián.

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

El Gobierno Vasco estudia endurecer la supervisión de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) dedicadas a decesos tras detectar un grave caso de apropiación ... indebida en la entidad de Gallarta (Bizkaia), que fue intervenida en junio después de que un miembro de su Junta de Gobierno desviara prácticamente la totalidad del patrimonio de la entidad: 600.000 de los 650.000 euros que gestionaba, aportados por los 1.700 socios de esta EPSV.

