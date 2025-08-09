Euskadi reforzará los controles de las EPSV de decesos tras el fraude de 600.000 euros en Bizkaia

El Gobierno Vasco estudia endurecer la supervisión de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) dedicadas a decesos tras detectar un grave caso de apropiación ... indebida en la entidad de Gallarta (Bizkaia), que fue intervenida en junio después de que un miembro de su Junta de Gobierno desviara prácticamente la totalidad del patrimonio de la entidad: 600.000 de los 650.000 euros que gestionaba, aportados por los 1.700 socios de esta EPSV.

El consejero de Hacienda y Finanzas, Nöel d'Anjou, explicó en el Parlamento que la documentación que la entidad enviaba periódicamente al departamento «con apariencia cierta de ser fidedigna», estaba falsificada y contaba «con el visto bueno de tres personas diferentes de la Junta de gobierno», lo que dificultaba detectar el fraude. La persona responsable aprovechó su experiencia y la confianza del resto de órganos de gobierno para realizar estas prácticas fraudulentas durante años, falseando además la información remitida al Ejecutivo para encubrir su actuación.

A raíz de este caso, el Ejecutivo vasco ha activado un proceso de «reflexión interna» centrado especialmente en la supervisión del subsector de EPSV de decesos, que engloba actualmente 29 entidades con más de 100.000 socios en Euskadi. Entre las medidas que se estudian destaca el establecimiento de sistemas «que conlleven una mayor y más estricta exigencia documental».

Según el registro oficial del Gobierno Vasco, entre las principales EPSV de decesos que operan en Euskadi se encuentran la Entidad de Previsión Social Voluntaria de Decesos Eusko Fide (Bilbao), la Hermandad Sanitaria de San Juan Bautista EPSV (Arrasate), Previsión Quirúrgica Mutualista EPSV (Vitoria-Gasteiz), la Hermandad de Socorros Mutuos de Fallecimientos PAKE EPSV (Galdakao), y la Mutualidad Funeraria San Pedro Apóstol de Basauri EPSV. Además, la Federación Sutearo integra 34 hermandades de Bizkaia, 4 de Gipuzkoa y 1 de Álava, centradas en la protección de caseríos del ámbito rural, mientras que otras entidades menores como la EPSV de las Embarcaciones de Bajura de Guipúzcoa (Donostia) o la EPSV Caja de Socorros de Empleados de CAF (Beasain).

El caso de Gallarta se suma a otro fraude similar registrado hace siete años en Euskadi en una entidad de coberturas sanitarias, lo que ha llevado al Gobierno Vasco a exigir una mayor documentación para evitar que se repitan actuaciones similares.