Euskadi ha recibido 3.474 millones de euros de fondos europeos

Euskadi ha logrado captar a 31 de diciembre de 2024 un total de 3.474 millones de euros de los fondos del Mecanismo para la ... Recuperación y la Resiliencia. Así lo ha detallado esta mañana el Vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en la comparecencia realizada a petición propia en el Parlamento Vasco, junto con el viceconsejero de Economía, Iñaki Ruiz. De esos 3.474 millones de euros recibidos, 1.301 millones han sido de gestión autonómica y asignados desde el Estado. En cambio, 1.922 millones han sido de gestión estatal, entre los que se incluyen 183 millones en préstamos y 135 en garantías. A los que se añaden 252 millones de gestión autonómica en subvenciones y licitaciones ganadas por empresas vascas por otras comunidades. Lo que asciende a un total de 3.474 millones de euros.

Estas cifras suponen un incremento respecto de los datos de octubre de 233,5 millones de euros, 34 millones más de gestión autonómica y 199,5 más de gestión estatal, incluyendo préstamos, garantías y MRR de otras comunidades. Del volumen total de ayudas, tanto las de gestión estatal como autonómica, el 47% de los beneficiarios son las microempresas y pymes (pequeñas y medianas empresas), y un 28% son las grandes empresas, que asciende a un 42% si sumamos a este grupo las UTEs (13%). Además, un 9 % de los beneficiarios son fundaciones y un 4%, hogares.

Con todo, Torres ha recordado que «en ocasiones es difícil aplicar los criterios de asignación y que en ciertos proyectos no aparece expresamente el porcentaje de territorialización, especialmente en los de gestión estatal que no discriminan por territorio histórico sino por comunidades autónomas, y por ello, no resulta sencillo localizar el impacto por Territorio». Un ejemplo de ello es el caso de Mercedes, cuya sede social se ubica en Madrid, pero el impacto de los fondos europeos se genera en Álava, donde tiene su principal planta de fabricación de vehículos.

De los 3.474 millones de euros de fondos licitados, convocatorias pendientes de resolución y gastos de gestión de los propios fondos, 3.291millones de euros de fondos ya han sido adjudicados a un total de 22.901 beneficiarios finales. Al territorio de Álava se ha asignado un 12 % de ellos, casi 339 millones de euros (388.760.837), a Bizkaia un 31 %, más de 1.029 millones de euros (1.029.774.968) y un 24 % a Gipuzkoa, más de 797 millones (797.604.199). Además, desde otras provincias, como el mencionado ejemplo de Mercedes, han impactado en la Comunidad Autónoma Vasca otros 1.074 millones de euros (1.074.495.000), lo que supone un 33%.

Nuevos PERTEs

El vicelehendakari Torres, lejos de caer en la autocomplacencia y «consciente del esfuerzo que supone tanto para las administraciones responsables como para el tejido empresarial y social», se ha mostrado «orgulloso» de la capacidad de gestión y nivel de ejecución, ya que «Euskadi se sitúa entre las tres comunidades autónomas con mayor tasa de resolución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Estado, con una tasa de 76%, mientras que la media estatal se sitúa en el 62%».

Cabe destacar la evolución de los PERTEs (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) durante el mes de enero, ya que se ha resuelto la convocatoria «Ayudas a proyectos para el impulso a la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado». En esta convocatoria han resultado beneficiarias empresas con sede en Euskadi por valor de más de 208 millones de euros. Entre ellas, destacan Mercedes-Benz, con 130 millones, Irizar (20 millones), Gestamp (9 millones), Sidenor (4 millones) y Global Laser Araba (3,6 millones).

En el ámbito de los PERTEs, también se han producido variaciones en el proyecto relativo a la digitalización de agua (5,2 millones), a proyectos aeroespaciales (24,2 millones) entre los que destacan una docena de empresas y fundaciones, entre ellas Sener Aeroespacial, a la que se han distribuido 22,9 millones. El PERTE agroalimentario ha tenido una variación de 4,9 millones.